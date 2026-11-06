Скрито в хладилна чанта: Хванаха близо килограм контрабандно злато

Служители от отдел "Борба с наркотрафика" към териториалната дирекция "Митница Русе" конфискуваха близо килограм контрабандни златни изделия при проверка на микробус с турска регистрация. Това съобщиха от митницата, цитирани от БТА. Микробусът е пътувал от Турция за Франция и е превозвал материали за производство на тютюн за наргиле. Превозното средство е било спряно преди два дни за "роуд стоп" проверка. В товарното помещение сред декларираната стока имало и кашон с празни кутийки за бижута, а в хладилна чанта - под салфетки и чаши за кафе, митничарите открили общо 139 златни обеци, пръстени, гривни, колиета и висулки. Те са с общо тегло 945 грама. Още: Още: Бижута с диаманти и монети: Хванаха контрабандно злато за над 100 000 евро

По случая е съставен акт за административно нарушение по Закона за митниците. По данни на Агенция "Митници" за първите девет месеца на тази година на територията на страната са задържани близо 30 кг златни и над 15 кг сребърни изделия, както и 1,66 кг златни кюлчета, които представляват високоликвидно платежно средство. Териториална дирекция "Митница Русе" обяви наскоро и публична продажба чрез търг с тайно наддаване на повече от 14,3 кг бижутерийни изделия от злато и сребро, както и пръстени от неблагороден метал - отнети в полза на държавата. Още: Хванаха над 5 кг контрабандно злато и хиляди кутии нелегални цигари (СНИМКИ)