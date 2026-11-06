Жалко: Контузен Христо Христов е пети в изхвърлянето, но без двубой на Световното първенство по щанги

Христо Христов завърши на пето място в изхвърлянето на Световното първенство по вдигане на тежести в категорията до 110 кг. Въпреки че няколко дни преди състезанието той беше с висока температура, а на самото състезание вдигаше щангата на болкоуспокояващи и с очевидни проблеми в областта на гърба и кръста, Христов се представи достойно. На изхвърлянето българинът вдигна 186 кг успешно, което му отреди място в топ 5. Но след 3 неуспешни опита в изтласкването, той остана без място в двубоя.

Христо Христов изхвърли 186 килограма

Христо Христов започна трудно в изхвърлянето. Той заяви 180 кг на първи опит, но не успя да вдигне щангата поради проблеми в областта на кръста и гърба. Все пак, след лекарска намеса, той излезе за втори опит на същите килограми. Българинът направи успешен втори опит, въпреки че болката беше изписана по цялото му лице. За третия си опит Христов първоначално заяви 190 кг, след което свали до 186 кг. С очевидни затруднения Христо все пак успя да изхвърли щангата и в третия си опит, след което слезе от подиума с големи затруднения. Това му спечели пето място в движението.

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Христов не записа успешен опит в изтласкването

Физическото състояние на Христо Христов не му позволи да запише място в двубоя. Въпреки огромната болка, с която вдигаше и в изтласкването, той направи и трите си опита на 210 кг. Христов успя да вдигне щангата в първия си опит, но той не бе признат с 2 на 1 гласа. Във втория и третия опит българинът изпусна щангата и така записа 0 в изтласкването и остана без място в двубоя.

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