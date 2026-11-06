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Бивш ас на Барселона: "Ямал е най-близко до Меси, ще вземе 7 "Златни топки"

06 ноември 2026, 14:32 часа 423 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Бивш ас на Барселона: "Ямал е най-близко до Меси, ще вземе 7 "Златни топки"

Футболистът на Манчестър Юнайтед Маркъс Рашфорд, който прекара миналия сезон под наем в Барселона, сподели мнението си за звездата на каталунците Ламин Ямал. Той заяви, че от всички играчи, с които е споделял терена, именно младият испанец е най-талантлив. Рашфорд добави, че Ямал най-много се приближава до великия Лионел Меси и, ако спечели "Златната топка" 7 пъти, няма да бъде учуден.

Маркъс Рашфорд: "Той е над всички"

Ето какво каза Маркъс Рашфод за Ламин Ямал и "Златната топка": "Преди да напусна Барса, казах на Ламин Ямал, че съм играл с някои много талантливи футболисти, но той е над всички. Никога не съм виждал играч на тази възраст с толкова много талант като него. Той е най-близкото, до което някой може да се доближи до нивото на Меси през годините. Вярвам толкова много в таланта на това момче, че ако спечели седем "Златни топки", това няма да ме изненада. На колко е сега, на 19?

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Ламин Ямал и Маркъс Рашфорд

"Кейн вкара безумно количество голове"

Меси е невероятен играч. Никога няма да видим друг играч, който е такъв завършен гений като него, но Кейн вкара безумно количество голове и асистенции тази година. Писах му по-рано и му казах, че го е заслужил". Маркъс Рашфорд изигра 49 мача за Барселона през сезон 2025/26, като вкара 14 гола и даде 15 асистенции във всички турнири за каталунците.

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Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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