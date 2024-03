Снаряди и бронирана техника: Косово изпраща на Украйна два пакета военна помощ (СНИМКИ)

Частично признатата балканска държава ще изпрати и втория си пакет военна помощ за Киев, състоящ се от минометни снаряди, пише той.

По време на срещата на Контактната група по въпросите на отбраната на Украйна той е обявил, че първият пакет с камиони, тактически и бронирани машини ще бъде доставен още следващата седмица.

🇽🇰 will continue to support 🇺🇦 in its heroic war against Russian aggression. Today at the UDCG meeting, I announced our second package of military aid for Ukraine, consisting of mortar rounds. First package with trucks, tactical and armored vehicles will be delivered next week. pic.twitter.com/TKDaeJ2O2Z