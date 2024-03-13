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Косово се похвали с многофункционални военни камиони (СНИМКИ)

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Косово се похвали с многофункционални военни камиони (СНИМКИ)
Снимка: Getty Images

Косово вече има нови многофункционални военни камиони. Новината става ясна след посещение на косовският премиер Албин Курти в Косовските сили за сигурност.

"Винаги се радвам да посетя Косовските сили за сигурност. Щастливи сме да видим днес новите многофункционални военни камиони", каза още Курти. 

Какви са новите камиони?

Камионите са RheinMetall MAN HX2. Новата придобивка ще бъде добавена към транспортния флот на Косовските сили за сигурност, като целта е да подобрят отбранителните, логистичните и тактическите им способности. ОЩЕ: Курти: Сърбия е агресивна, заплашва сигурността на Балканите

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