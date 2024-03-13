Косово се похвали с многофункционални военни камиони (СНИМКИ)
"Винаги се радвам да посетя Косовските сили за сигурност. Щастливи сме да видим днес новите многофункционални военни камиони", каза още Курти.
Какви са новите камиони?
Камионите са RheinMetall MAN HX2. Новата придобивка ще бъде добавена към транспортния флот на Косовските сили за сигурност, като целта е да подобрят отбранителните, логистичните и тактическите им способности. ОЩЕ: Курти: Сърбия е агресивна, заплашва сигурността на Балканите
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Редактор:
Деница Китанова
Етикети: въоръжаване Албин Курти Косово