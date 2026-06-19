Срамен за Русия пример с антидрон система и влиянието на западните санкции

Разработчикът на руската система за електронно заглушаване на дронове "Оберег" е осъден на 13 години затвор. Неговият асистент е получил присъда от 10 години затвор. Реутовският гарнизонен съд е издал съответната присъда, съобщи Sotavision. Сергей Ефимов, разработчик в Научноизследователски институт-1 на 11-ти център на ФСБ, е получил 13 години затвор с общ режим и глоба от 1,5 милиона рубли. Предприемачът Марина Халандач е получила 10 години затвор с общ режим и глоба от 1 милион рубли.

Системата за електронна война "Оберег" (Obereg) е заглушител на FPV дронове, захранван от батерии, предназначен за мобилни екипи. Устройството заглушава квадрокоптери в обхват от 50-500 метра.

Наказателното дело е образувано през октомври 2024 г. от Военно-следствения отдел на Следствения комитет на Руската федерация за гарнизона в Балашиха. Твърди се, че Ефимов и Халандач са завишили цената на компонентите за системите за борба с дронове "Оберег" чрез дъщерни организации, като по този начин са присвоили и изпрали бюджетни средства, отпуснати за държавния договор за отбрана. В допълнение към глобите им, двамата обвиняеми са осъдени да платят общо 12 милиона рубли.

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Случаят

Разследващите смятат, че Алексей Соколов от Intelferrum LLC, доставчик на компоненти за системата за борба с дронове, също е участвал в кражбата. Подсъдимите са откраднали част от парите по време на разработването на прототипа на системата за борба с дронове Oblik-RM-22, а след това и от прототипите на Obereg-22 и Obereg-23. В последния случай това са три прототипа, които са тествани в бой.

Соколов се призна за виновен изцяло и сключи споразумение за сътрудничество преди съдебното производство с военната прокуратура. Сергей Ефимов и Марина Халандач обаче не се признаха за виновни. Те твърдят, че държавната отбранителна поръчка е била изпълнена навреме, а Obereg-24 е показал отлични характеристики. Освен това в съда бяха представени показания на гранични войски, чиито представители заявяват, че се нуждаят от такива системи за електронна война.

Разработчиците обясниха преразхода на пари с факта, че някои частни компании, произвеждащи компоненти за преносими системи за електронна война, отказали да ги доставят от страх да не бъдат включени в списъка със санкции на ЕС. Именно поради тази причина те били принудени да закупят компонентите от Алексей Соколов и чрез посредници, които също завишили цената.

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