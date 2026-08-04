Путин обясни пред дете какво е победа. Сигналите за нова мобилизация в Русия се множат (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Победата е когато превъзмогнеш себе си. Това е най-голямата победа". Думите са на руския лидер Владимир Путин, който подпали най-голямата война в Европа след Втората световна война и който всеки ден показва, че не желае да превъзмогне именно себе си. Путин изрече тези думи на поредното дирижирано за имиджа му вътре в Русия събитие – в Красноярск. Какви точно похвати се ползват за лъскане на имиджа на руския диктатор – НАУЧЕТЕ ОЩЕ: По-евтин бензин и победи на фронта: ВИДЕА как Путинова Русия лъже

Putin explained what he considers a real victory



During a meeting with children in Krasnoyarsk, one of the participants asked the dictator what victory means to him.



“Victory is when you overcome yourself. That's the greatest victory,” Putin replied.



Fortunately for those at… pic.twitter.com/UEA7fpvYAo — NEXTA (@nexta_tv) August 3, 2026

Очевидно е, че Путин изобщо няма намерение да надмогне своите амбиции в Украйна, макар да дава "мъдри" съвети на малки русначета. В Русия все повече се вълнуват ще има ли в крайна сметка мобилизация, защото е очевидно, че т.нар. специална военна операция в Украйна, която уж трябваше да приключи за 3 дни, се точи вече 5-та година и не ѝ се вижда краят.

Руското опозиционно издание The Insider, създадено от Роман Доброхотов, което често си сътрудничи с българския журналист Христо Грозев, публикува интересен материал. Според информацията, общо три специализирани руски издания за счетоводители и HR специалисти (човешки ресурси) са публикували материали, насочени към хора, грижещи се за военния отчет на персонала в дадена компания/организация. Един от материалите е озаглавен "Как работодателите трябва да поддържат мобилизационни записи през 2026 г.". Този текст е актуализирано копие на публикация, публикувана за първи път на 22 септември 2022 г. - денят след публикуването на указа на Путин за частична мобилизация от 21 септември, посочва The Insider (ПОДРОБНОСТИ на руски език). Друг цитиран материал обяснява как HR мениджърите и счетоводителите правилно да поддържат документация за военна отчетност, как да се отговаря на призовки и заповеди за мобилизация.

"Необичайно е издания, специализирани в анализ на закони, разпоредби или промени в счетоводството, да публикуват тези статии, когато такива промени не са настъпили. През последната година не са приети директни законодателни промени в института на заповедите за мобилизация", коментира The Insider.

На 28 юли, 2026 година, в Московска област беше обявено Постановление № 196-П. То дава на регионалните власти повече правомощия в случаи на извънредни ситуации – а сред изрично посочените извънредни ситуации са мобилизация и военно положение. Най-важното правомощие е регионален щаб да решава в какъв срок да се пускат отново спрени заради извънредна ситуация критични услуги за живот и функциониране на гражданството общество – например кога ще се пускат спрени ток и вода, ако е невъзможно това да стане бързо. А на 31 юли друго опозиционно руско издание "Агентство" отбеляза, че руски компании са обявили над 2500 свободни работни места, чиито работни задължения са областите "мобилизационна подготовка", "военна регистрация" и "мобилизационен отдел".

И още - Санктпетербургската държавна консерватория "Николай Андреевич Римски-Корсаков" пусна призив-реклама към възпитаниците са се запишат в руската армия като оператори на дронове. Ако възпитаник на академията го стори, може да я напусне без последствия и след завършване на службата (и ако не умре в Украйна) да се върне обратно да си доучи - ОЩЕ: Украински предател тъжи: Украйна смазва Русия по отношение на далекобойните дронове

The Rimsky-Korsakov Saint Petersburg State Conservatory has posted an advertisement for a "special contract" to serve in the Unmanned Systems Forces. Both young men and women over 18 are invited to join the war. As a bonus, an academic leave of absence is promised for the… pic.twitter.com/s2zZSeQTzm — WarTranslated (@wartranslated) August 3, 2026

Russian logistics are burning. It is still dangerous for Russian transport to be on Ukrainian roads. pic.twitter.com/EHx9hDnDnM — WarTranslated (@wartranslated) August 3, 2026

За да стоят руснаците нащрек – иначе е малко скучно, по думите на Путин от годишната му пресконференция в края на 2025 година, в Москва Сити вчера, 3 август, имаше масова евакуация. Руското министерство на извънредните ситуации обаче я отрече, но каза, че имало фалшив сигнал за пожар:

Russian media report that an urgent evacuation has begun in all towers of Moscow-City, which comprises around 20 skyscrapers. Elevators in the complex have been turned off, and people are being evacuated en masse. The reason for the evacuation has not yet been reported. pic.twitter.com/QFogBAmDAO — WarTranslated (@wartranslated) August 3, 2026

В Башкирия пък избухна скандал – общински коли возели съдии и членове на семействата им през уикендите на почивка. „Да не сте си изгубили акъла? Едвам намираме пари за нашите момчета (в Украйна), а вие разхождате съдии в официални коли. На какво основание“, избухна Радий Хабиров, който е ръководител на Башкирия (Башкортостан):

“Have you completely lost your minds?” Bashkortostan's governor blasts officials



The outburst came after it emerged that municipal vehicles had been used to drive judges and their family members between Ufa and Kazan on weekends.



“Have you got any conscience at all? Have you… pic.twitter.com/YPTues2Mte — NEXTA (@nexta_tv) August 3, 2026

Ситуацията в Украйна

Ръководителят на президентската администрация в Украйна генерал Кирило Буданов коментира, че в момента войната е в стратегически пат и посочи, че най-важното е не как си влязъл в нея, а как ще излезеш, с какъв резултат. Буданов уточни, че в Русия до този момент още вярват, че могат да победят, вървейки само по военен път, което обаче, според него, е погрешно схващане и това се е доказало вече в течение на няколко години. "Войната, за тях, е задънена улица. Има военни действия – с техен напредък, с наш напредък, без напредък. Но стратегически ситуацията е пат", каза той, с уточнение и за евентуална нова руска мобилизация: "Хората (руснаците) не бързат да ходят в Донбас".

Russia's war has long been in a strategic deadlock



This was stated by the head of Ukraine's Presidential Office, Kyrylo Budanov. According to him, Ukraine's operation to pressure Russia into peace will continue.



“The main thing is the result. It's not so important how we enter… pic.twitter.com/1prsRep0ZF — NEXTA (@nexta_tv) August 3, 2026

Същевременно обаче Михайло Подоляк, който е основен съветник на украинския президент Володимир Зеленски, сравни бягащите от военните си задължения в Украйна с престъпници. Той повтори отново, че на такива хора трябва да се блокират сметките и имуществото – защото така на тях им се отнема възможността да водят спокоен живот. Същевременно обаче Подоляк призна, че хора, бягали многократно от това да си изпълнят военния дълг към Украйна като нейни граждани, няма да се стреснат от такива мерки:

Podolyak compares draft dodgers to criminals



According to the adviser to the head of Ukraine's Presidential Office, blocking their bank accounts would deprive them of the ability to live comfortably in society.



“Just like a criminal who is caught, imprisoned, and can no longer… pic.twitter.com/36VNMsdKxn — NEXTA (@nexta_tv) August 3, 2026

На този фон, пред Fox News американският посланик в НАТО Матю Уитакър коментира, че ако изобщо САЩ даде лиценз за производство на ракети-прехващачи PAC-3 за ПВО системи Patriot на Украйна, това няма да стане бързо и произведени от евентуално такова споразумение ракети няма да защитават Украйна през идващата зима. "Вървим напред – най-важното е украинската ПВО да оцелее още една зима", каза той. Уитакър добави, че САЩ говорят по темата и с няколко европейски съюзници – за даване на лиценз за производство на такива ракети-прехващачи не само на Украйна:

US Ambassador to NATO Matthew Whitaker said Washington's immediate priority is to provide Ukraine with enough air defense to get through another winter. He said this could come from additional missiles supplied by allies or increased production at US factories. Whitaker confirmed… pic.twitter.com/X4uZAWW3YF — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 3, 2026

А посланикът на Украйна в САЩ Олга Стефанишина беше освободена от длъжността си – има указ на Зеленски за това. Стефанишина обаче пак подчерта, че това се случва по нейно желание – тя вече говори за желанието си публично преди време. Украинската посланичка добави и, че всички поставени основни цели за нейния мандат в Съединените щати са изпълнени. "Ще продължа да работя за Украйна и нашата победа там, където съм полезна", каза още тя.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Вече 84 поредни денонощия интензивността на сухопътните бойни действия на фронта в Украйна е на нечуваното ниво от над 200 бойни сблъсъка за 24 часа – това е официалната информация на украинския генщаб. На 3 август е имало 226 бойни сблъсъка спрямо 207 на 2 август. Руснаците са хвърлили 258 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 38 по- малко спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 3251 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 80 надолу на дневна база. Руската армия е използвала 10 712 FPV дрона, което е с около 150 повече спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Този път направлението от Торецк към Константиновка, североизточно от Покровск, е било най-горещо за последните 24 часа. Там са извършени 35 руски пехотни атаки. Още 22 са спрени в Покровското направление, докато в района на Гуляйполе, Запорожка област, е имало 13 руски пехотни атаки. 22 руски пехотни атаки са организирани в Славянското направление, северно от Константиновка, а в Южнослобожанското са били 13 – в района Вовчанск и селата южно от този град. В Лиманското направление са станали 9 руски пехотни атаки.

В дневния си обзор ISW (американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) пак обръща внимание на агломерацията Славянск-Краматорск, на Покровск и Гуляйполе. Накратко – ISW твърди, че руската армия прилага същата тактика спрямо Константиновка, която приложи в Покровск, в Гуляйполе и преди това. Първо – масирани големи бомбардировки за по-продължителен период от време, най-вече с авиобомби, за да бъде прекъсната логистиката за защитниците на дадени позиции, а след това идва пехотата – бавно, мъчно, с много жертви, докато съответният град-цел не бъде остане в руини и не бъде превзет, защото няма вече къде да се установят защитни позиции. Вероятно това ще е тактиката на руснаците и спрямо Славянск и Краматорск, а изглежда през 2026 година Русия залага още повече на авиобомбите като основно оръжие от въздуха на фронта, смятат експертите на ISW – ОЩЕ: Подчинение на Донбас с превземане на Славянск и Краматорск: Докъде стигна армията на Путин

В същия анализ на ISW коментира и, че изглежда руското военно министерство продължава да лъже за превзети нови села в Северна Украйна – този път Билий Колодяз, в Харковска област, както и Устиновка, за която дори е цитирана точната публикация на основен Z-канал, следящ действията на руската армия в направлението към Борово. Каналът пише (КАРТА), че съобщението на руското военно министерство за Устиновка е прибързано.

Войната вече премина към икономическо унищожение. Да се съревноваваме с Русия като брой на войници е безмислено, ще ни смажат – затова се борим по асиметричен път, със съсипване на икономика и гражданска инфраструктура, в Кремъл се ориентират (донякъде) по същия начин, коментира украинският военен канал „Офицер“.

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Тази нощ Руската федерация е изстреляла 136 далекобойни дрона и 1 балистична ракета "Искандер-М" по цели в Украйна. Свалени са 117 дрона, а на 14 места в Украйна са регистрирани удари от преминали през украинската ПВО далекобойни руски безпилотни системи, както и от балистичната ракета, съобщават украинските ВВС. По традиция те не посочват конкретно къде и какво е ударено. В своята страница във Фейсбук обаче украинската спешна служба информира за руски удари в Николаевска, Одеска и Днепропетровска област, като в Днипро са уцелени складове с хранителни продукти. В Николаевска област е загинала 89-годишна жена, ранени са 7 души, включително момиченце на 2 годинки и момиче на 12 години. В Одеска област има 2 ранени. Руското военно министерство твърди, че руски дронове са ударили общо 4 товарни кораба – два в южната част на Одеска област, 1 в Одеса (пристанище „Южно“) и 1 в Николаев – ОЩЕ: Украйна атакува: Подмосковието гори - пак Wildberries, рафинерия на "Лукойл - също (ВИДЕО)