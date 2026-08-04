Русия губи позиции на Балканите: Руският капитал се изнася от Черна гора

Руският капитал напуска Черна гора, оплаква се най-големият пропаганден руски канал в Телеграм "Рибар". Причината е въвеждането на визов режим от страна на Черна гора за граждани на Русия, Беларус, Турция, Саудитска Арабия и някои пътешественици от Китай. Според канала това може значително да промени структурата на чуждестранните инвестиции в страната. Въпреки че вече започнати проекти вероятно няма да бъдат засегнати, експертите очакват намаляване на броя на новите компании, сделки с недвижими имоти и бизнес пътувания.

Визовият режим трябва да започне от 1 ноември 2026 г. За Подгорица визовият режим е още една стъпка към присъединяване към ЕС и по-нататъшна синхронизация с европейската външна политика, пише руския пропаганден канал, като отбелязва, че това ще я направи зависима от инвестиции само от ЕС и Турция. ОЩЕ: Официално: Черна гора въведе визи за руснаци, за да може по-бързо да влезе в ЕС

В този дух е и позицията на руското осолство в Черна гора, което счита въвеждането на визов режим за руснаци за „още едно доказателство за изключителната зависимост на Подгорица от влиянието на нейните чуждестранни покровители, които далеч не поставят интересите на черногорските си партньори на първо място, а са предимно загрижени за по-нататъшно увреждане на руско-черногорските отношения“, предаде черногорският сайт Pobjeda.

Те добавят, че тази мярка „вероятно ще срещне неразбиране сред черногорците, които искат да развият сътрудничество с Русия“.

"Посолството е убедено, че при добра воля въпросът за запазване на безвизовия режим е напълно решим дори в контекста на присъединяването на страна кандидатка към ЕС. За съжаление, интересът на Черна гора в това отношение не е очевиден", се посочва още в позицията на руското посолство в Черна гора, които си запазват правото да реагират на тази враждебност.

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Руският капитал в Черна гора

Според Монстат, през 2024 г. в Черна гора са оперирали почти 30 хиляди компании с чуждестранен капитал. Най-големите чуждестранни инвеститори остават граждани на Турция (9,8 хиляди компании) и Русия (7,2 хиляди), които заедно контролират почти 57% от всички чуждестранни предприятия. В същото време броят на руските компании вече започва да намалява, докато броят на турските компании продължава да расте. ОЩЕ: Руснаците все по-тревожни и в депресия, властите с неадекватно обяснение

Последствията могат да бъдат особено осезаеми за пазара на недвижими имоти. Според властите, руснаците притежават почти 19 хиляди обекта на недвижими имоти и около 3,9 милиона квадратни метра земя. След началото на войната в Украйна, именно руските граждани станаха най-големите купувачи на жилища и създадоха около 4 хиляди нови компании само през 2022 г.

Въпреки това, през последните две години този поток постепенно отслабва и въвеждането на визи може да ускори тази тенденция.

Сърбия е готова да замести Черна гора

Белград вече започна да говори за възможността за преминаване на част от руския капитал към Сърбия. На практика обаче това ще бъде възпрепятствано от същите финансови ограничения и санкционни механизми, които затрудняват прехвърлянето на средства в чужбина, независимо от страната на дестинация. ОЩЕ: Независима руска медия: България е троянският кон на Кремъл в Европа