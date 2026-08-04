Радев каза, че за "Боташ" турците не поискали нищо, а сега ще търсят газ в Черно море. Не вярвам да има връзка

Преди дни "Държавен вестник" обнародва решението на Министерския съвет от 29 юли тази година, с което се разрешава на Shell Exploration and Production да прехвърли 33% от своите права и задължения по разрешението за търсене и проучване на нефт и природен газ в площ "Блок 1-26 Хан Тервел" на турската държавна компания Turkish Petroleum Overseas Company Limited.

Новината предизвика подозрения, че това е договорено като удовлетворено искане на турската страна срещу отстъпките й по договора "Боташ".

"Седя и си припомням. Дали руския представител Радев не каза, че договора с "Боташ" бил спрян/променен без да поискат турците от нас нищо. И сега, така тихичико, турска фирмичка лееекичко става с 33% участие в, потенциално доходоносно, проучване за газ в териториалните ни води. Ама не вярвам да има връзка. Това е случайност. Виновен е колективния Запад!", написа бившият служебен министър на здравеопазването Мирослав Ненков.

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След прехвърлянето турската компания ще придобие 33% участие в проекта, като останалите титуляри на разрешението остават Shell и OMV Petrom.

След частичното прехвърляне Shell вече ще притежава дял от 42% в проучвателните дейности, Turkish Petroleum Overseas Company Limited - 33%, а OMV - 25%.