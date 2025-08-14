Войната в Украйна:

Среща Тръмп - Путин - Зеленски може да има още следващата седмица? (ВИДЕО)

14 август 2025, 01:15 часа 757 прочитания 0 коментара
Тристранна среща на върха между Украйна, САЩ и Русия може да се проведе още следващата седмица. Според канала CBS такива разговори вече са договорени, като те вероятно ще се случат между 20 и 23 август. Очаква се в срещата да вземат участие Володимир Зеленски, Доналд Тръмп и Владимир Путин.

Припомняме, че по-рано в сряда американският президент Доналд Тръмп каза, че ако срещата му с Путин мине добре, ще последва почти веднага втора — с Путин, Зеленски и него самия. Той обаче подчерта, че ако не получи отговорите, които иска от Путин, втората среща няма да се състои. Говорейки за разговора си с европейските лидери и президента на Украйна, Тръмп го определи като много добър. „Бих го оценил с 10. Много приятелски“, каза той.

Зеленски показа снимка от онлайн срещата, в която участва и Желязков

Същевременно Володимир Зеленски показа как изглеждаше онлайн срещата със западните лидери преди срещата на Путин и Тръмп в Аляска Той се появи в ефир заедно с германския канцлер Фридрих Мерц от Берлин, а някои европейски лидери - Еманюел Макрон, Киър Стармър, Джорджа Мелони и Доналд Туск също могат да бъдат видени. Във видеоконференцията участва и българският премиер Росен Желязков. В онлайн разговора присъстваха също Доналд Тръмп и вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс.

Елин Димитров
