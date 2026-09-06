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Заплахи, бутания, обиди: Задържаха възрастен мъж за саморазправа с дете в Генерал Тошево

06 септември 2026, 17:31 часа 803 прочитания 0 коментара
Снимка: интернет
Заплахи, бутания, обиди: Задържаха възрастен мъж за саморазправа с дете в Генерал Тошево

74-годишен мъж е задържан след физическа саморазправа с 14-годишно момче пред търговски обект в Генерал Тошево. Полицията се е самосезирала след разпространението на видеозапис от случая в социалните мрежи, съобщиха от МВР. По първоначални данни конфликтът е започнал, след като възрастният мъж направил забележка на момчето, което се придвижвало с електрическа тротинетка. Още: Ударил я с касовия апарат: Кондуктор нападна жена

От спор в побой

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Малко по-късно двамата се срещнали отново. Между тях възникнал спор, който прераснал във физическа саморазправа.

Клипът от инцидента се разпространява активно в социалните мрежи. На кадрите се вижда как след размяна на реплики мъжът удря момчето по каската с пластмасова бутилка, след което го хваща за тениската и го бута заедно с тротинетката. От записа се чуват и обидни реплики от страна на непълнолетния.

След като се самосезирали, полицейските служители установили свидетели на случилото се, както и човека, заснел разпространените кадри.

74-годишният мъж е задържан с полицейска заповед. За случая е уведомен дежурен прокурор и е образувана проверка.

Работата по изясняването на всички обстоятелства около конфликта продължава.

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Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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