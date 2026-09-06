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Седмична прогноза за времето за 7-13 септември 2026 г.

06 септември 2026, 17:30 часа 720 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Седмична прогноза за времето за 7-13 септември 2026 г.

В началото на следващата седмица временни увеличения на облачността ще има над Източна България и планините, само на отделни места е възможно да превали краткотрайно. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от изток. Максималните температури ще са още малко по-ниски, ще се понижат и минималните, показва прогнозата за времето на НИМХ.

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Краят на периода

В сряда ще бъде слънчево. Вятърът ще се завърти от югоизток и слабо ще се затопли. В четвъртък вече ще е от югоизток, слаб, след обяд по Черноморието - умерен. Ще се затопли и в четвъртък максималните температури ще бъдат над 30°, по-ниски ще остават само по морския бряг. В края на периода има повишена вероятност за синоптична обстановка със значителна облачност и валежи на повече места в страната.

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Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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