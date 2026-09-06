ФИФА обяви важна новина за Инфантино, с която шокира футболния свят

Президентът на ФИФА Джани Инфантино ще се кандидатира за преизбиране през март, съобщи световната футболна федерация. Както е известно, през последните седмици швейцарецът е подложен на сериозен натиск след отхвърления му план за продажба на дялове от турнирите на ФИФА на частни инвестиционни фирми. Доходоносната идея на Инфантино предизвика световна вълна от протести, като европейската футболна федерация УЕФА заплаши да бойкотира всички надпревари на организацията, включително Световното първенство.

Официално: Инфантино ще се кандидатира за президент

Въпреки бурята, която предизвика във футболния свят, Инфантино няма намерение да се оттегля от поста, който заема от 2016 година насам. Вместо това, той е решен да продължи да властва над спорта. В официално изявление ФИФА обяви, че швейцарецът ще се кандидатира за преизбиране през 2027 година. Това е първият път, в който ФИФА потвърждава, че той ще се кандидатира за четвърти мандат, откакто планът беше обявен след Световното първенство през лятото.

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Според правилата на ФИФА президентът може да заема поста максимум четири мандата. Ако 56-годишният швейцарец бъде преизбран, той ще остане на позицията до 2031 година. Всичко това се случва на фона на продължаващата "война" между УЕФА и ФИФА. Преди дни световната федерация обвини европейския орган в "клеветническа кампания срещу нея и нейното ръководство" в рамките на съдебния спор относно плана на Инфантино. Миналата седмица УЕФА подаде съдебни документи в САЩ, с които изисква разкриване на доказателства и документи от ФИФА, като предупреди, че може да подаде наказателна жалба в Швейцария.

Още в средата на юли преизбирането на Инфантино се считаше за сигурно. С изключение на малцина членове на ФИФА всички го бяха подкрепили и той не се сблъска с никаква сериозна конкуренция. Въпреки това футболните федерации на Англия, Шотландия, Уелс и Република Ирландия са сред тези, които публично оттеглиха подкрепата си, след като планът на Инфантино беше обявен. Според информация на "BBC Sport" в УЕФА са уверени, че може да бъде намерен кандидат, който да се изправи срещу Инфантино. Той трябва да получи подкрепата на поне 106 от 211-те членски федерации на ФИФА. Номинациите трябва да бъдат подадени до 18 ноември.

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