Огромна драма в Мърсисайд и нова издънка за Манчестър Юнайтед във Висшата лига

Отборите на Манчестър Юнайтед и Евертън не излъчиха победител на стадион "Хил Дикинсън". Двата тима завършиха наравно 2:2 в срещата си от третия кръг на Висшата лига. Момчетата на Майкъл Карик бяха по-активни през целия мач и в крайна сметка поведоха в резултата, но допуснаха изравнителен гол пет минути преди края на редовното време. Те все пак успяха да се съберат и да си върнат преднината. Това не бе достатъчно, тъй като домакините казаха последната си дума в точния момент.

Ман Юнайтед не успя да излъже Евертън в края

Срещата започна ударно, но скоро играта бе прекъсната, тъй като Хари Магуайър се удари глава в глава с Тиерно Бари. Последва дълга пауза, в която получаваше медицинска помощ, но, за щастие, успя да се изправи и да продължи участието си в мача. След подновяването на играта Манчестър Юнайтед бе близо до откриващото попадение, но удар на Бруно Фернандеш срещна напречната греда. "Червените дяволи" продължиха да бъдат по-активни и скоро стигнаха до нова добра възможност. Маркъс Рашфорд проби отляво и подаде към Матеус Куня, който веднага стреля, но не успя да намери очертанията на вратата. В края на първата част домакините от Мърсисайд все пак застрашиха стража на Юнайтед, когато Бари засече центриране отдясно и стреля опасно с глава, но над гредата. Така двата тима се оттеглиха на почивката при нулево равенство.

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Второто полувреме започна с натиск на Манчестър Юнайтед, който скоро даде резултат. В 47-а минута Брайън Мбемо изведе гостите напред, след като преодоля съперниковата защита и стреля отлично от границата на наказателното поле. Евертън отговори с опасен удар на Бренан Джонсън, който бе блокиран от Лисандро Мартинес. Малко след това Матеус Куня пропусна възможност да удвои аванса на "червените дяволи", след като бе изведен на добра позиция от Маркъс Рашфорд. Евертън пък отговори с два точни удара на Киърнън Дюсбъри-Хол, които бяха отразени от стража на гостите.

"Карамелите" засилиха натиска си и в крайна сметка стигнаха до изравнително попадение в 84-а минута. Тайрик Джордж се разписа за 1:1, след като стражът на "червените дяволи" не успя да се намеси по най-добрия начин. Радостта на домакините, обаче, не продължи дълго, тъй като само пет минути по-късно отново се оказаха в изоставаща позиция. Бенямин Шешко зарадва феновете на Юнайтед с гол в края. И това не стигна на отбора на Карик, тъй като в шестата минута на добавеното време Ейнсли Мейтланд-Найлс вкара за 2:2 и донесе точката на Евертън.

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