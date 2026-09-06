Случи се нещо невиждано от 60 години във Формула 1 на емблематичната "Монца"

Пилотът на Мерцедес Кими Антонели спечели за седми път от началото на сезона във Формула 1, след като триумфира в състезанието за Голямата награда на Италия на пистата "Монца". 20-годишният италианец беше зад съотборника си Джордж Ръсел през по-голямата част от надпреварата, след като стартира от 19-а позиция, но тактическият ход да премине към среднотвърди гуми по време на 29-ата обиколка, за разлика от британеца, в крайна сметка му донесе победата. Подиумът на "Монца" бе допълнен от Макс Верстапен.

За първи път от 1966 година: Италианец триумфира на "Монца"

Джордж Ръсел се нуждаеше само от една пълна обиколка, за да изпревари Пиер Гасли от Алпин, който за пръв път в кариерата си започна от полпозишън. Това обаче бе единственото интересно действие в началото на състезанието, тъй като още преди края на втория тур пилотът на Ферари - Шарл Льоклер, катастрофира и отпадна. Той изгуби контрол над болида си на последния 11-и завой и се блъсна с висока скорост в мантинелите, заради което бе показан червен флаг. При подновяването на надпреварата след дълго забавяне Джордж Ръсел увеличи аванса си пред Гасли, а впоследствие французинът се срина до 7-о място. Съотборникът на Ръсел в Мерцедес и лидер в класирането през сезона Кими Антонели демонстрира завидно темпо и в 18-ата обиколка за пръв път излезе на лидерската позиция.

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Двамата разменяха позициите си в челото на класирането неколкократно в следващите обиколки, а големият печеливш от това беше пилота на третата позиция - Макс Верстапен, който успяваше да се задържи плътно зад тях и поне за момента да застраши двойната победа на пилотите на Мерцедес. Антонели и Верстапен прибегнаха към смяна на гумите още в 29-ата обиколка, докато Ръсел остана на пистата и не се присъедини към съотборника си в питлейна. Това решение в крайна сметка коства темпото на британеца, който започна да губи преднината си със захабените си твърди гуми.

Така в самия край на състезанието Антонели настигна Ръсел и влезе в пряка битка за победата на пистата "Монца". Двамата бяха призовани от екипа на Мерцедес да не предприемат твърде големи рискове, но състоянието на гумите на италианеца му позволи да стигне до изпреварване в 50-ата обиколка, а до края Ръсел нямаше шанс за отговор. Така Кими Антонели се превърна в първия италианец с победа на "Монца" от 1966 година, като увеличи преднината си на върха на класирането при пилотите, където се намира с 267 точки, на 66 пред съотборника си Ръсел. /БТА

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