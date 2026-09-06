Гърция отново пред България: Мицотакис се хвали с модернизирани F-16 и нови F-35 (ВИДЕА)

"Днес Гърция успя да модернизира своите F-16 и да придобие Rafale, а сега получава и F-35. Това ни осигурява изключително значимо предимство – дори бих се осмелил да го нарека превъзходство. И това е предимство, което в никакъв случай не бихме могли да оставим неизползвано". Това заяви гръцкият премиер Кириакос Мицотакис. Още: Падна с колелото: Мицотакис е ранен (СНИМКА)
Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis:— Clash Report (@clashreport) September 6, 2026
Today, Greece has managed to upgrade its F-16s, acquire Rafales, and is now receiving F-35s.
This gives us a very significant advantage — I would even dare to call it superiority.
And this is an advantage that we could never simply… pic.twitter.com/UKVFph6Eoa
Гърция за дълга и отношенията ѝ с Турция
Снимка: Деси Ушатова
Мицотакис заяви още, че Гърция се стреми към добри отношения с Турция. Гърция обаче има един основен спор с Турция – този за разграничаването на морските зони в Егейско море и Източното Средиземноморие, посочи гръцкият премиер.
Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis:— Clash Report (@clashreport) September 6, 2026
Greece seeks good relations with Türkiye. However, Greece has one major dispute with Türkiye, and that is the delimitation of maritime zones in the Aegean and the Eastern Mediterranean.
I will never enter into a discussion with Türkiye… pic.twitter.com/QJM3oXB63H
Той добави, че никога няма да вляза в дискусия с Турция по въпроси, които самата тя повдига, но които за гръцката държава не представляват проблем или предмет на спор. Гърция запазва неотменимото си право да разшири териториалните си води до 12 морски мили – когато и както прецени, че моментът е подходящ, допълни Мицотакис.
Кириакос Мицотакис заяви още, че Гърция трябва да намали дълга си. Нима наистина вярваме, че можем да продължим да бъдем най-задлъжнялата страна в Европа, запита той.
"Нима този дълг няма да трябва да бъде изплатен в даден момент? Не трябва ли да погасим задълженията си? Ще ги прехвърлим ли на следващото поколение", отбеляза гръцкият министър-председател. И обеща - до края на 2026 г. Гърция вече няма да бъде най-задлъжнялата страна, а до края на 2030 г. ще сме свалили нивото на дълга под 110% от БВП,
Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis:— Clash Report (@clashreport) September 6, 2026
Greece has to reduce its debt. Do we really believe we can continue being the most indebted country in Europe?
Won’t this debt have to be paid at some point? Shouldn’t we repay our debts? Are we going to pass them on to the next… pic.twitter.com/yEnfiOXM91
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