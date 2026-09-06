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Гърция отново пред България: Мицотакис се хвали с модернизирани F-16 и нови F-35 (ВИДЕА)

06 септември 2026, 16:26 часа 703 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Гърция отново пред България: Мицотакис се хвали с модернизирани F-16 и нови F-35 (ВИДЕА)

"Днес Гърция успя да модернизира своите F-16 и да придобие Rafale, а сега получава и F-35. Това ни осигурява изключително значимо предимство – дори бих се осмелил да го нарека превъзходство. И това е предимство, което в никакъв случай не бихме могли да оставим неизползвано". Това заяви гръцкият премиер Кириакос Мицотакис.  Още: Падна с колелото: Мицотакис е ранен (СНИМКА)

Гърция за дълга и отношенията ѝ с Турция

Снимка: Деси Ушатова

Мицотакис заяви още, че Гърция се стреми към добри отношения с Турция. Гърция обаче има един основен спор с Турция – този за разграничаването на морските зони в Егейско море и Източното Средиземноморие, посочи гръцкият премиер. 

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Той добави, че никога няма да вляза в дискусия с Турция по въпроси, които самата тя повдига, но които за гръцката държава не представляват проблем или предмет на спор. Гърция запазва неотменимото си право да разшири териториалните си води до 12 морски мили – когато и както прецени, че моментът е подходящ, допълни Мицотакис. 

Кириакос Мицотакис заяви още, че Гърция трябва да намали дълга си. Нима наистина вярваме, че можем да продължим да бъдем най-задлъжнялата страна в Европа, запита той. 

"Нима този дълг няма да трябва да бъде изплатен в даден момент? Не трябва ли да погасим задълженията си? Ще ги прехвърлим ли на следващото поколение", отбеляза гръцкият министър-председател. И обеща - до края на 2026 г. Гърция вече няма да бъде най-задлъжнялата страна, а до края на 2030 г. ще сме свалили нивото на дълга под 110% от БВП, 

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F-16 F-35 Кириакос Мицотакис турция гърция
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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