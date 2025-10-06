Сръбско списание: Вучич е прав за "цветната революция", но врагът е Кремъл

Седмичното независимо сръбско списание за анализи и новини "Vreme" пътвърждава тезата на сръбския президент Александър Вучич, че в Сърбия се подготвя "цветна революция", но според изданието изглежда не е прочел правилно какво му поднасят вътрешните и външните служби. "В Сърбия се е подготвяла „цветна революция“, но тя се е извършвала от руската разузнавателна общност под егидата на части от сръбската „Удба“, всичко това с цел смяна на правителството в страни, които са кандидати за членство в Европейския съюз и членки на ЕС", пише списанието.

"Тайната армия" на Русия

Изданието обвързва тезата си с разкритата "тайна армия" на Русия на Балканите, а именно руското паравоенно училище.

Две на пръв поглед отделни събития – две полицейски акции за три дни – се крият от публичното внимание от сръбската полиция и режима. В петък, 26 септември, научихме, че в района на град Лозница, в туристическия обект на река Дрина, Слънчева долина, е арестувана група, която е обучавала молдовски граждани за действия в деня на изборите, проведени в страната в неделя, 28 септември, пишат още от "Vreme".

В понеделник, 29 септември, научихме, че Обединената полиция на Сърбия (UKP) в сътрудничество с БИА е арестувала 11 сръбски граждани, заподозрени, че са част от група в Париж и Берлин, под ръководството на чуждестранна разузнавателна агенция, опитваща се да провокира междуетнически и междурелигиозни конфликти.

В кратките съобщения на МУП няма много подробности, които биха обяснили защо са се случили тези арести, нито как е възможно изобщо някакви чуждестранни служби да организират „терористични клетки“ на територията на Сърбия, които би трябвало да действат в трети страни.

Две събития, които представляват международен скандал, както съобщава пресата от Молдова до Лондон, засега нямат голям отзвук в Белград, но и от страните от ЕС няма ясен глас.

Кой се появява на хоризонта?

Успоредно с това изданието отбелязва, че миналата седмица се е появил Милан Радоичич. От списанието го определят като човек с мътна биография, който е бил политически съюзник на Вучич в Косово и Метохия и лидер на незаконна групировка, която през септември 2023 г. в село Банска е предизвикала въоръжен инцидент, при който са убити четирима мъже - трима от групата на Радоичич и един албанец, член на косовската полиция.

Според тях появата на Радойчич в обществото се тълкува по два начина: някои смятат, че той е изваден като един от най-видимите бандити в Сърбия, заедно с бандата си, за да покаже, че Вучич все още успява да овладее страха и да изпрати послание към противниците на режима, че няма да има милост, докато другата част от обществеността разбира появата му като начин за дисциплиниране на прогресивната база, която се уплаши и се отдръпна и не се бори достатъчно силно.