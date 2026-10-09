Старт на деня: Атака срещу рафинерия в Коми и стълбове дим, гори петролна база в Белгород (ВИДЕО)

Далекобойните санкции на Украйна срещу Русия, както ги нарича украинският президент Володимир Зеленски, продължават да бъдат налагани упорито. Поредната порция - украинска въздушна атака срещу Ухтинската рафинерия, която се намира в Коми или на около 1800-2000 километра по права линия от Украйна. Видеокадри от мястото на събитието вече показват стълбове дим на фона на виещи сирени за въздушна тревога. В сутрешната си сводка руското военно министерство съобщи за 505 свалени украински далекобойни дрона над руска територия тази нощ - ОЩЕ: Украинските дронове нацелиха най-голямата петролна рафинерия в Русия (ВИДЕО)

Рафинерията преработва около 4 – 4,2 милиона тона петрол годишно (93 000 барела на ден), като е едно от най-старите нефтопреработвателни предприятия на Русия - тя е започнала работа още през 1934 година.

Междувременно данни от FIRMS, системата за засичане на топлинни петна по земната повърхност на НАСА, сочат, че голяма петролна база до Белгород гори. Тази нощ Белгород отново беше цел на украински обстрел - градът и областта изпитват ужаса на войната, подпалена от руския диктатор Владимир Путин, може би най-силно от всички руски области:

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