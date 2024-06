Идеята е следната - фермерите торят със свинска тор граничната ивица с Беларус, като залагат на това, че нелегалните мигранти, използвани от режима на беларуския диктатор Александър Лукашенко за предизвикване на криза са мюсюлмани и религията им ще ги спре да минават през наторените площи. Коранът забранява да се яде месо от животни, които не са били заклани в името на Аллах. Ислямът счита прасето за нечисто животно: Знаете ли защо мюсюлманите не ядат свинско?

Преди пандемията, когато имаше бежанска криза и голям мигрантски наплив през Балканите заради жестоката война в Сирия, гръцки фермери предприеха същите мерки по границата с Турция. Тези мерки не спряха изцяло мигрантския наплив.

Полша и прибалтийските държави, както и Финландия, все повече се сблъскват с проблеми с мигранти, често от Близкия изток и Африка, които биват насочвани през границата с Беларус - счита се, че това е още един инструмент за натиск, използван от издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин чрез най-добрия му чужд съюзник Лукашенко.

Polish farmers have resolutely confronted illegal migrants in an unusual way



They decided to fill the border strip between #Poland and #Belarus with pig manure.



Polish farmers learned the idea from the Greeks, who a few years ago tried to stop refugees from the Middle East in… pic.twitter.com/iKJV9WrcGN