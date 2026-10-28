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ЦИК не откри нарушение на изборните правила в изявления на Радев, от ДБ ще обжалват

28 октомври 2026, 22:30 часа 646 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
ЦИК не откри нарушение на изборните правила в изявления на Радев, от ДБ ще обжалват

ЦИК реши, че няма нарушение на изборните правила и отказа да се произнесе по същество по повече от 105 сигнала за използване на Правителствената информационна служба и официалните канали на Министерския съвет в подкрепа на кандидатурата на Илияна Йотова. За решението съобшиха от Демократична България. 

Ето какво още написаха оттам в позиция до медиите:

"Мнозинството в ЦИК, формирано с гласовете на представители на „Прогресивна България“ и „Възраждане“, направи всичко възможно да не отговори на един прост въпрос: допустимо ли е официалният сайт и пресслужбата на Министерския съвет да разпространяват призив на министър председателя Румен Радев за подкрепа на конкретен кандидат за президент?

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Вместо да разгледа случая по същество, мнозинството предпочете процедурни хватки - превратно тълкуване на Изборния кодекс, като прие, че в една част Комисията не е компетентна, но иначе нарушение на изборните правила няма. Аргументите се сменяха в хода на заседанието на ЦИК, отговорността се прехвърляше, а единственото, което остана непроменено, беше нежеланието ЦИК да се произнесе по същество. 

Това е особено тревожно, защото става дума не за партийна страница, не за личен профил и не за предизборна трибуна. Става дума за официалните комуникационни канали на Министерския съвет, поддържани с публичен ресурс.

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ЦИК не може да се превръща в институционален щит, който пази властта от проверка. Независимостта на комисията не е привилегия, която позволява да се избягват неудобни решения. Тя е задължение да се прилага законът еднакво към всички.

Още по недопустимо би било партийната принадлежност на членовете на комисията да определя кога ЦИК вижда нарушение и кога предпочита да не го вижда. 105 сигнала не могат просто да изчезнат зад процедурни маневри.

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Когато държавният ресурс се използва в разгара на предизборна кампания, обществото има право на ясен отговор. Имало ли е нарушение или не? Това е въпросът, който ЦИК трябваше да изследва по същество, а не да затваря очи.

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Отказът да го направи няма да сложи край на казуса. Решението ще бъде обжалвано незабавно. Съдът трябва да направи това, което ЦИК днес отказа да направи, а именно да приложи закона и да установи дали изборните правила са били нарушени.

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Изборните правила важат за всички. Включително за министър председателя. Включително за управляващите. Включително когато кандидатът, за когото се агитира, се казва Илияна Йотова."

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ЦИК агитация АЕЖ предизборна кампания решение обжалване Румен Радев Демократична България президентски избори 2026
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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