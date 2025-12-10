Войната в Украйна:

Няма да приемем нито един мигрант: Унгария отказва да приложи Пакта на ЕС

Унгария няма да приложи Пакта за миграция на ЕС и няма да приеме нито един мигрант. Това заяви днес Гергей Гуяш, началник на кабинета на премиера Виктор Орбан, на редовна пресконференция, цитиран от националната новинарска агенция МТИ. 

Гуяш заяви, че следващата седмица в Брюксел ще се проведе среща на високо равнище на Европейския съюз, но министрите на вътрешните работи и правосъдието вече са взели решение за разпределението на мигрантите, което определя броя за Унгария. 

„Унгария обаче няма да приложи пакта за миграция и няма да приеме нито един мигрант“, бе категоричен Гуяш.

Елена Страхилова
