Няма да приемем нито един мигрант: Унгария отказва да приложи Пакта на ЕС

Унгария няма да приложи Пакта за миграция на ЕС и няма да приеме нито един мигрант. Това заяви днес Гергей Гуяш, началник на кабинета на премиера Виктор Орбан, на редовна пресконференция, цитиран от националната новинарска агенция МТИ.

Още: Урсула фон дер Лайен иска "Фронтекс" да разполага с три пъти повече граничари

Гуяш заяви, че следващата седмица в Брюксел ще се проведе среща на високо равнище на Европейския съюз, но министрите на вътрешните работи и правосъдието вече са взели решение за разпределението на мигрантите, което определя броя за Унгария.

„Унгария обаче няма да приложи пакта за миграция и няма да приеме нито един мигрант“, бе категоричен Гуяш.

ЕС въвежда солидарен подход при разпределението на мигранти, България получава отстъпки

Заглавната снимка е илюстративна.