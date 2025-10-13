Прогноза за времето - 14 октомври 2025 г. (вторник)

През следващото денонощие облачността над страната ще се задържи предимно значителна, със слаби превалявания през деня на отделни места в източните и планинските райони. По-съществени разкъсвания и намаления на облачността ще има преди обяд над Югозападна България. През нощта вятърът ще е слаб от запад-югозапад, а утре – слаб до умерен от северозапад. Минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, а максималните - между 15 и 20 градуса. В София минималната температура ще бъде около 7 градуса, максималната – около 15 градуса.

ОЩЕ: Циганското лято се отлага: Николай Василковски с дъждовна прогноза за следващите две седмици

Атмосферното налягане е малко по-високо от средното за месеца, няма да се променя съществено.

В планините и по морето

Над планините облачността ще е предимно значителна и на места ще има слаби превалявания от дъжд, над около 2400 метра – от сняг. По-съществени разкъсвания и намаления на облачността ще има преди обяд над масивите в Югозападна България. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 10 градуса, на 2000 метра – около 4 градуса.

ОЩЕ: Седмична прогноза за времето от 13 до 19 октомври 2025 г.

Над Черноморието облачността ще е значителна, на места с валежи от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат 16-18 градуса. Температурата на морската вода е 18-19 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 39 мин. и залязва в 18 ч. и 46 мин. Продължителност на деня: 11 ч. и 7 мин. Луната в София залязва в 15 ч. и 45 мин и изгрява в 1 ч. и 3 мин. на 15.10 Фаза на Луната: един ден след последна четвърт.

Източник: meteo.bg