Тридневен фестивал Varna Winter с Горан Брегович, Любо Киров, C-BLOCK, Galliano и много други

От 20 до 22 декември 2025г. Зала Конгресна в Двореца на културата и спорта във Варна ще бъде завладяна от невероятните изпълнения на Горан Брегович, Любо Киров, GALLIANO, C-BLOCK и още куп световни звезди, за които ще научите съвсем скоро. На място ви очакват две сцени и куп фестивални активности, готови да превърнат изживяването ви в любим спомен.

На 20.12 предстои да се докоснете до балканския феномен Горан Брегович, превърнал се в икона с неповторимата си енергия и хитове, станали нарицателно за нашия фолклор. Към него се присъединява и неподправеното звучене на Оркестър Карандила, завладяващо всяка една сцена.

Във втория ден от фестивала ще успеете да се докоснете до вечните класики и харизмата на Любо Киров. Любимецът на всяка публика е готов да изпълни залата с красивия си глас и неугасваща енергия, а британската acid jazz банда GALLIANO - да разчупят представите ви за музикално събитие с игривите си и същевременно елегантни тонове.

Последният ден е запазен за едни от най-завладяващите изпълнители на 90-те, начело с легендарните C-BLOCK и неподражаемите Румънеца и Енчев. Очаква ви уникално по рода си шоу, което ще върне емоциите на поколения!

Следете отблизо страницата на Varna Winter Festival, за да научите кои са и останалите артисти от фестивала. Закупете своите билети на цени от 35 до 120 лв. за различните категории места. Билети в мрежата на Bilet.bg и на касите на ДКС.