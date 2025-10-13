Браво! 10 медала за България от престижен турнир по таекуондо в Черна гора

Огромен успях за българските таекуондисти! На 11 и 12 октомври в Подгорица, Черна гора, се проведе престижният международен турнир Montenegro Podgorica Open 2025. На него участваха над 90 отбора от цяла Европа, а родните състезатели от СК Ахил се доказаха сред най-добрите, печелейки 10 медала. Тези отличия отредиха на страната ни второто място в отборното класиране, отстъпвайки единствено на хърватския отбор Medvedgrad и изпреварвайки Bayerische Taekwondo Union (Германия).

Отборът завърши 2-и в отборното класиране

В първия ден от надпреварата Любослав Миланов се окичи със златния медал в категория до 37 килограма при кадетите. Той премина през всички кръгове с категорични победи и заслужено стъпи на най-високото стъпало на почетната стълбичка. Владислав Кръстев завоюва сребро до 45 кг. Николай Яначков (кадети - 41 кг), Мартин Евтимов (джуниърс - 48 кг) и Александър Петров (джуниърс - 51 кг) пък се пребориха за бронзов медал от 1/2-финалите. При девойките Дея Пеева и Ивайла Христова се пребориха за сребърните отличия в своите категории, докато Ния Григорова и Виктория Кулишева завършиха трети.

Снимка: Станислав Кръстев

През втория ден от турнира се състезаваха мъжете и жените. Там поводи за радост ни донесе Ерика Карабелева в категория до 53 килограма. Тя записа три безапелационни победи над представителки на Франция, Бразилия и Гърция, за да се окичи със златния медал. Треньори на СК Ахил са Венцислав Соколов и Радостин Григоров. Междувременно националният ни отбор по олимпийско таекуондо провежда двуседмичен лагер в Сузоу, Китай, който е част от подготовката за предстоящото световно първенство за мъже и жени. Надпреварата стартира на 23 октомври в град Уси, Китай.

ОЩЕ: Три медала за България от силен турнир по таекуондо в Полша