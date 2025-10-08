Войната в Украйна:

Клуб от Първа лига влезе в обяснителен режим: Никога не сме имали намерение да уреждаме мачове!

08 октомври 2025, 18:30 часа 414 прочитания 0 коментара
Ботев Пловдив излезе с официална позиция, за да опровергае твърденията на Венцеслав Стефанов, че "жълто-черните" са правили опити да уредят мача със Славия на 18 октомври. От "Колежа" подчертаха, че никога не са отправяли предложения и не са имали намерения за уреждане на мачове. "Канарчетата" призоваха Стефанов да предостави незабавно даказателства на компетентните органи, ако има такива. От Ботев са категорични, че "няма да позволим коварни интриги и инсинуации да смачкат честта на отбора".

Ето какво гласи позицията на Ботев:

"Уважаеми господин Стефанов,

Във връзка с отправените от Вас твърдения, че „Емисари на Ботев (Пд) са в София и са искали от играчи на Славия да продадат мача”, заявяваме следното:

Никога, при никакви обстоятелства и в никакви форми, ръководството или представители на клуба не са водили разговори, не са отправяли предложения и не са имали намерение да уредят какъвто и да е мач. Подобни твърдения са изключително сериозни и представляват тежко клеветническо обвинение към нашия клуб, което нанася пряка вреда на имиджа, на играчите и на фенската общност.

Призоваваме г-н Стефанов — ако разполага с конкретна информация, лица, дати или доказателства — незабавно да ги предостави на компетентните органи. Ние сме напълно готови да съдействаме на разследващите органи и при предоставяне на информация, да предприемем вътрешни проверки и съответните дисциплинарни мерки.

Ботев Пловдив - Славия

Ако съществува информация, засягаща лицензионните правила, спортната честност или уреден мач, молим тя да бъде споделена и с нас, за да вземем необходимите действия в интерес на истината и на защитата на клуба. Няма да позволим коварни интриги и инсинуации да смачкат честта на отбора и хората, които работят за него.

Ботев винаги е защитавал принципите на феърплея. Ще защитим името на клуба си докрай — както пред институциите, така и пред нашите верни фенове.

С уважение,

Ръководство на ПФК Ботев Пловдив"

Коментар по темата направи и босът на Ботев Пловдив Илиян Филипов, който каза, че някой сериозно е подвел Венци Стефанов.

