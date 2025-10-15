Войната в Украйна:

Две години затвор получи известен имотен магнат

15 октомври 2025, 17:01 часа
Регионалният съд в Инсбрук е признал за виновен основателя на австрийския консорциум "Сигна груп" Рене Бенко и го е осъдил за измама на 24 месеца ефективно лишаване от свобода, съобщиха местни медии, цитирани от БТА.

Прокуратурата по икономически и корупционни престъпления  обвини Бенко в измама по два случая. Според разследващите той е нанесъл щети на кредиторите си в размер на около 670 000 евро, тъй като през есента на 2023 година първо е превел авансово наем, включително за експлоатационни разходи, в размер на около 370 000 евро за необитаема вила и е подарил на майка си 300 000 евро – и то в момент, когато личната му несъстоятелност вече е била предвидима.

По първото обвинение, свързано с авансовото плащане на наема, бе постановена оправдателна присъда. По второто обвинение за дарението към майка му, основателят на "Сигна груп" беше признат за виновен.

Бенко е получил подарък от майка си и през есента на 2023 година и го е върнал без правно основание. Така е била извършена измама, постанови съдията. 

Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
