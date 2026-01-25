СЗО отговори на обвиненията на Тръмп

Генералният директор на Световната здравна организация (СЗО) Тедрос Аданом Гебрейесус заяви в събота, че причините, посочени от Съединените щати за оттеглянето им от международната организация, са погрешни, съобщи ДПА, цитирани от БТА. „Като член учредител на СЗО, Съединените щати са допринесли значително за много от най-големите постижения на организацията, включително изкореняването на едрата шарка. СЗО винаги е работила със САЩ и всички държави членки като напълно зачита техния суверенитет“, заяви Тедрос Аданом Гебрейесус в публикация в социалната мрежа X.

Отговорът на СЗО

Снимка: Getty images

„За съжаление, причините, посочени от САЩ за решението да се оттеглят от СЗО, са погрешни“, каза Гебрейесус и добави, че така и Съединените щати, и светът са по-малко сигурни.

В изявление СЗО отговори за първи път подробно на обвиненията, отправени от администрацията на президента Доналд Тръмп, след като САЩ официално се оттеглиха от организацията по-рано тази седмица. Това се случи близо година след като президентът Доналд Тръмп обяви прекратяване на 78-годишното участие на страната в СЗО.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио и здравният министър Робърт Ф. Кенеди-младши обвиниха СЗО, че „е опорочила и унищожила всичко, което Америка е направила за нея“ и посочиха като пример, че тя „отказва да предаде американското знаме“, поставено пред централата ѝ. По-късно те съобщиха, че знамето е върнато на американски представители.

СЗО отговори, като заяви, че „истината е точно обратната. СЗО винаги се е стремила да работи със САЩ в дух на добра воля, напълно зачитайки техния суверенитет“.

Организацията отхвърли и американските обвинения, че е „препятствала навременното и точно споделяне на критично важна информация“ по време на пандемията от коронавирус и обяви, че се надява „в бъдеще САЩ да се върнат към активно участие в СЗО“.

