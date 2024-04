Така започва филмът за ядрения апокалипсис: Мъск за влизането на Украйна в НАТО (ВИДЕО)

Той коментира публикация в социалната мрежа Х, в която е качено видео с изказването на държавния секретар на САЩ Антъни Блинкен, че Украйна ще стане член на Алианса в бъдеще. Коментарът на Мъск гласи: "Буквално така започва филм за ядрения апокалипсис."

Още: Кремъл: Отношенията между Русия и НАТО преминаха на ниво пряка конфронтация

Към отговора си милиардерът добавя и линк към филма "Денят след", излъчен в САЩ през 1983 г., а по-късно и в СССР през 1987 г., който показва сценарий за нарастващо напрежение между Русия и НАТО по време на последната фаза на Студената война. Кадрите показват бързо влошаване на отношенията между Москва и Алианса, събитията излизат извън контрол и следва ядрена война.

BLINKEN: “Ukraine will become a member of NATO.”



pic.twitter.com/ypI4IMbde2