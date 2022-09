Тленните останки на кралицата преминаха на последна процесия през центъра на Лондон

Крал Чарлз Трети и други високопоставени членове на британския кралски двор вървяха след ковчега, следвани от десетки хиляди хора. Топовни салюти бяха произведени откъм Хайд парк, а часовникът Биг Бен биеше в интервал от една минута по време на процесията.

Процесията, излъчена в пряк телевизионен ефир, премина от Площада на парламента през ул. "Уайтхол", където са разположени повечето правителствени сгради, площада за паради на конната гвардия, през улица"Мол" и стигна до Уелингтънската арка на входа на Хайд парк. Там ковчегът бе прехвърлен от оръдейния лафет на катафалка, която потегли към замъка "Уиндзор".

As Big Ben tolled, Her Majesty The Queen’s coffin made its final journey through London.



From Westminster Abbey, along Horse Guards, down the Mall to Wellington Arch, the Procession included detachments from British and Commonwealth Armed Forces. pic.twitter.com/JYb4BZFeGZ