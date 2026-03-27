Толкова непоносима болка: Млада жена се пребори за правото си да не живее

Ноелия Кастильо Рамос, 25-годишна испанка, която от години живее частично парализирана бе евтаназирана на 26 март 2026. Преди това тя спечели правото на евтаназия след двугодишна битка със семейството си. Нейното решение идва след поредица злощастни събития и последвало групово изнасилване, довели до жестока психическа травма. Години наред След изнасилване и последвала травма, семейството ѝ отказва да приеме избора ѝ.

Детство

Ноелия израства в сложна семейна обстановка. Родителите ѝ са били зависими от наркотици, загубили са дома си и са се разделили. От 12-годишна възраст Ноелия живее в приюти. След като навършва пълнолетие ѝ е дадено място в социален център. Там тя е била брутално групово изнасилена. След това Ноелия прави няколко опита за самоубийство. При последния път скача от прозорец, оцелява, но остава парализирана и изпитва постоянна болка. Ноелия иска евтаназия през 2024 г. и получава одобрение от съответната комисия. Специалистите потвърждават, че клиничното ѝ състояние е необратимо, характеризиращо се с хронична болка и страдание.

Семейството

Бащата на момичето, Херонимо Кастийо, с подкрепата на ултракатолическата организация Abogados Cristianos, обаче спечелва временно спиране на процедурата чрез съда. Основният му аргумент е, че Ноелия не е в състояние да взема самостоятелни решения поради болката, лекарствата, които приема и психическото си състояние.

В продължение на почти две години Ноелия живее против волята си. На 24 февруари тя дава интервю за Antena 3 и казва: „Не мога да живея повече с това семейство, не мога да живея повече с болката, не мога да живея с всичко, което ме измъчва.“

Цялото семейство на Ноелия – баща ѝ, майка ѝ и сестра ѝ – са против евтаназията. „Баща ми крещеше, че нямам сърце, че не мисля за другите, че всичко, което казвам, е лъжа. Но той ме игнорираше. Не се обаждаше, нито писа. Защо иска да живея – да съм в болницата?“, коментира Ноелия. Майка ѝ също отказва да приеме избора ѝ: „Тя казва, че разбира, но всъщност не разбира.“

Ноелия прекарва по-голямата част от времето си в социално-медицинския център в Сант Пере де Рибес, където, каза тя, искала да се подложи на процедурата по евтаназия сама: „Не искам никой да ме вижда как си затварям очите.“

Съдебната битка

Съдебната битка се проеде на пет съдебни инстанции. Първоинстанционният съд и Върховният съд на Каталуния потвърдиха правото на Ноелия на евтаназия, отхвърляйки аргумента на баща ѝ, че тя не е дееспособна. Християните обжалваха решението пред Върховния съд на Испания, но през януари 2026 г. Върховният съд отхвърли жалбата. Конституционният съд и Европейският съд по правата на човека впоследствие потвърдиха, че желанието на Ноелия трябва да бъде уважено.

Легалиризане

Испания легализира евтаназията и асистираната смърт през 2021 г. Оттогава до 2000 души са преминали през тези процедури. Одобрението изисква няколко етапа на медицинско и правно одобрение. Испания е една от малкото страни (заедно с Белгия, Нидерландия и Люксембург), които разрешават, както асистирана смърт, така и доброволна евтаназия под лекарско наблюдение. Ноелия е най-младата жена, подложила се на евтаназия.

