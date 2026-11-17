Бюджетът на държавното обществено осигуряване (ДОО) премина на първо четене в парламентарната комисия с подкрепата единствено на управляващото мнозинство. Дебатът се съсредоточи основно върху размера на минималната пенсия, която от 1 юли 2027 г. се очаква да остане под линията на бедност. От "Продължаваме промяната" и синдикатите отправиха критики в тази посока, докато управляващите защитиха проекта с аргументите за връзката между осигурителния принос и придобитите права, както и с предвидените социални помощи.

Какво предвижда бюджетът на ДОО

Според заложените разчети:

Обезщетението за отглеждане на дете се увеличава от 398 на 450 евро. Майките, които се върнат по-рано на работа, ще получават 75% от обезщетението вместо досегашните 50%.

Повишават се минималното и максималното обезщетение за безработица.

Минималните осигурителни прагове се увеличават с 6.4%.

Максималният осигурителен доход нараства със 100 евро и достига 2400 евро.

От 1 юли пенсиите се очаква да бъдат индексирани със 7.8% по т.нар. швейцарско правило. Така минималната пенсия ще достигне 374 евро.

За първи път от 2022 г. се предвижда увеличение и на максималната пенсия - със същите 7.8%, до 1875 евро.

Изравнява се съотношението между личните осигурителни вноски на държавните служители и тези на държавата с модела в частния сектор.

Очаква се приходите от осигуровки да нараснат с около 990 млн. евро.

Трансферът от държавния бюджет за дофинансиране на пенсионната система ще бъде около 7 млрд. евро.

Работи се по премахването на хартиения болничен лист, като промяната трябва да влезе в сила от 1 януари 2028 г. Още: Проектът за Бюджет 2027: Всички числа и идеи - данъци, доходи, основни показатели

Бизнесът възрази срещу новото увеличение на осигурителния таван

Работодателските организации не подкрепят увеличението на максималния осигурителен доход само няколко месеца след като той беше повишен до 2300 евро. Представителите на бизнеса обърнаха внимание и на застаряването на населението, като поискаха разговори за реформа в пенсионната система.

Бившият финансов министър Асен Василев поздрави управляващите за социалния пакет и увеличението на някои помощи и обезщетения, но разкритикува размера на минималната пенсия. По думите му прогнозите за ръст на приходите от осигуровки са прекалено оптимистични, тъй като "вече има натиск върху безработицата", който ще се засилва и ще се отрази върху увеличението на заплатите. Още: Разходите за пенсии скочиха с близо 10%: Нови данни от НОИ

Представител на КРИБ съобщи за 620 съкратени служители в една от големите ИТ компании в страната.

Спор за осигуровките на държавните служители

Владислав Горанов от ГЕРБ отново определи като "глупост" поемането на личните осигурителни вноски на държавните служители от държавата. Според него те получават компенсация за този размер, което изкуствено повишава средния осигурителен доход.

От "Възраждане" повториха искането си осигурителните вноски в частните пенсионни фондове да бъдат прехвърлени към държавното обществено осигуряване. Социалният министър Наталия Ефремова не коментира предложението. Дебатът в комисията се проведе няколко седмици след спора между управляващите и опозицията дали властта е подготвяла прехвърляне на част от вноските от втория пенсионен стълб към държавната система. Още: Средната пенсия у нас достигна 560 евро: Нови данни от НОИ за първите седем месеца

Данъчните облекчения за семействата също се увеличават

Социалният министър акцентира и върху предвиденото разширяване на данъчните облекчения за семейства с деца, заложено в пакета с данъчни промени. По изчисленията на Ефремова родителите с две деца, които работят срещу възнаграждение около минималната заплата, ще могат да получат обратно близо 100% от платения подоходен данък.

"Вървим в посока на това, семейства с минимални доходи да не плащат данък", заяви министърът на труда и социалната политика. Още: Рекордни разходи за пенсии: Държавата е платила над 6 млрд. евро за шест месеца

По думите ѝ семействата със средни доходи ще плащат около 5% от подоходния данък.