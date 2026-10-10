Трета атака с нож в Полша и пак в образователно заведение

Общо три атаки с нож за 4 дни в Полша - това е равносметката след днешния 10 октомври, съобщава беларуската опозиционна медия NEXTA. Днес в полската столица Варшава пак е имало атака и пак в образователна институция - точно както в предишните два случая по-рано тази седмица.

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Какво се е случило - 21-годишна студентка е нападнала хора с нож в колежа TEB Edukacja. Трима души са ранени, уточнява BBC, след като полската новинарска агенция PAP информира, че първоначалната атака е срещу 17-годишно момиче.

Според информация от полската полиция, една жертва е откарана в болница с наранявания, които не са животозастрашаващи - става въпрос за 17-годишното момиче. Двама други също са ранени, но не се е наложило хоспитализация.

Ден преди това, на 9 октомври, хиляди полицаи посетиха училища в цяла Полша, за да успокоят учениците след две предишни атаки с нож, извършени от тийнейджъри. Имаше и извършени арести на потенциални нови нападатели. Има хипотеза, че всичките нападения с нож са тръгнали от предизвикателство в социалните мрежи - не за пръв опасни предизвикателства там предизвикват трагедии. Дали това е поредно проявление на хибридна война все още никой не се е наел да каже официално.

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