Тръмп козината си мени, нравът – не. Украйна унищожи 3 руски военни самолета (ОБЗОР - ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп разрешава оръжия, произведени в САЩ, да бъдат продавани на Украйна, обаче ограничава използването им за удари по руска територия. Това твърди в свой материал The Wall Street Journal, като се позовава на два източника. Американската медия казва, че президентът на САЩ прекарал последните няколко дни със служители на своята администрация, които имат твърди проукраински позиции – например генерал Кийт Келог, който е специалният пратеник на Тръмп за Украйна, както и новият посланик на САЩ в ООН Майк Уолц, който беше съветник по националната сигурност на Тръмп.

Отделно, в статията се посочва, че американските разузнавателни служби са информирали Тръмп за текущата ситуация на фронта, отбелязвайки, че Русия е постигнала ограничен напредък през последните не просто дни, седмици и месеци, а години. Съгласно информацията, Тръмп е бил информиран и за планирана украинска офанзива, която ще изисква подкрепа от американското разузнаване.

Според The Wall Street Journal, Тръмп обаче не е променил досега политиката си като действия, само като говорене – продажба на американски оръжия на Украйна може, но не и безусловното им използване. Далеч от сигурно е, че промяната в тона на Тръмп в бъдеще ще значи и промяна в действията. Точно затова изглежда в речта си пред Общото събрание на ООН украинският президент Володимир Зеленски посочи, че международното право не работи, ако нямаш влиятелни приятели, както и че Украйна не е държава „с дебели ракети, които диктаторите обичат да показват на паради", обаче имала дронове, които могат да летят на 2000 – 3000 километра

Същевременно, Русия продължава да полага усилия да отклони Тръмп от мисълта за по-твърди действия, а не думи, в полза на Украйна. Пример е как беше активиран Дмитрий Медведев, бивш президент и премиер на Русия, сега зам.-председател на Съвета за сигурност на Руската федерация. Изрично в социалната мрежа "Х" Медведев написа как Русия била готова да се съобразява с Договора за ограничаване на стратегическите атакуващи оръжия (СТАРТ) и то точно след като началникът на Медведев т.е. руският диктатор Владимир Путин говори как Запада подкопавал диалога и стратегическата стабилност в глобален мащаб се влошава, визирайки ядрените оръжия. Медведев обяви нарочно в "Х" как Русия била готова да спазва СТАРТ, но Тръмп трябвало да реши – явен намек и маневра заради Украйна и подкана американският президент да не действа там, за да получи евентуално повече ядрена сигурност, защо не и някакви икономически облаги по остата Русия - САЩ, смятат анализаторите на американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW)

Russia's ready to comply with the START Treaty, which I signed in 2010. Now the Trump admin must decide. But adhering to the letter of the treaty isn't enough. The US must give up on weakening Russia with sanctions and tariffs. Otherwise, the risk of direct conflict remains high — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) September 23, 2025

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Известно намаление на сухопътната военна активност има в Украйна на дневна база съгласно официалните украински данни. На 24 септември са станали 160 руски пехотни атаки, което е с 12 по-малко спрямо 23 септември. Руснаците са хвърлили 136 управляеми авиационни бомби (КАБ), което е с 31 повече на дневна база. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 26 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 5082 изстреляни снаряда, като това е с около 100 повече на дневна база. Руската армия е използвала 5846 FPV дрона, което е с около 150 по-малко спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

A precise strike by Ukrainian Air Force once again cleared out a command post and a concentration of Russian forces, including officers. pic.twitter.com/nOrDJcCcbs — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 24, 2025

Пак в Покровското направление е най-горещо – 49 руски пехотни атаки са спрени там за последните 24 часа. Още 13 е имало в съседното от юг Новопавловско направление. В Лиманското направление са извършени 25 руски пехотни атаки, а в Торецкото, откъдето руснаците основно се мъчат да стигнат до Константиновка от юг и до северния фланг на Покровск – 10. ISW показва геолокализирани видеокадри с удари с дронове, показващи минимални промени на позиции – украински войници са напреднали северно от Торско, Лиманското направление, а руски войници вече са в източните покрайнини на Константиновка, направлението от Торецк към Дружковка. И още – руски въздушен удар по украинска позиция в източната част на Новопавловка (Покровско направление) подсказва, че руснаците са загубили позициите си там, но са напреднали в западната част на Удачно, на южната дъга на Покровск:

За Покровск украинският военен телеграм канал "Офицер" коментира, че напрежението се покачва, руснаците упорито опитват да пробият с малки щурмови групи от по 2-3 души, които някак да се измъкнат от смъртоносната зона на украинските FPV дронове и да заемат по-предни позиции, които да удържат, докато дойде по-голямо подкрепление и така зоната на руския контрол да се разширява. За Новопавловското направление каналът е категоричен, че руските части атакуват денонощно, което не е виждано от началото на лятото на 2025 година. Има голям брой руски атаки с FPV дронове, явно с цел да се прекъсне в максимална степен украинската логистика. От руска страна няма нищо особено като коментари за фронта, извън дежурни уверения, че руската армия атакува навсякъде, но не и в пограничния район на Суми и Курска област, където инициативата е на украинците.

Още: Тръмп говори гръмко, действа плахо – ребусът "Украйна" си стои. Нова руска рафинерия гори (ОБЗОР – ВИДЕО)

Украинските ВВС изрично обявиха в профилите си в социалните мрежи, че днес сутринта е свален руски изтребител-бомбардировач Су-34. Това е станало в Запорожка област – изтребителят е бил пратен на мисия да бомбардира с авиобомби град Запорожие, твърдят ВВС на Украйна. Главното разузнавателно управление на Украйна съобщи и за 2 ударени руски военнотранспортни самолета Ан-26 в Крим:

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 176 дрона клас "Шахед" и дронове-примамки по цели в Украйна, като около 100 са били "Шахед". Общо са свалени 150 дрона, 13 дрона са нанесли успешно удари на 8 места в Украйна, уточняват украинските ВВС, без да дават информация къде точно са ударите. Във Виницка област има удар по енергиен обект, казва в канала си във Facebook ръководителят на местната военновременна администрация Наталия Заболотня. Заради удара няма ток в част от Виница, градският транспорт е спрян, както и влаковете – но токът е вече пуснат, става ясно от ВИДЕО във Facebook профила на Заболотня. В Кировград също е имало руски удар по критична инфраструктура – частично спрян е токът в три населени места на Кировоградска област, има щети и по жилищни сгради, но няма пострадали хора, информира Андрий Райкович, ръководител на военновременната администрация на Кировоградска област. А руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" препубликува видео, за което твърди, че е от руски удар по жп възел в Николаев, като всичко това е другата страна на монетата, след като вчера Украйна извърши мащабна операция срещу три руски черноморски пристанища и Крим, с цел поразяване и блокиране на колкото може повече руски петролни мощности

"Oh God, a whole war." - Footage has appeared online showing a Ukrainian USV strike on the oil terminal of the Tuapse oil refinery. It is claimed that the drone hit the oil-loading pier, where fuel oil, vacuum gas oil, and diesel are shipped. The main importers are Turkey, China,… pic.twitter.com/yOUqYnJIJP — WarTranslated (@wartranslated) September 24, 2025

Дроновете с изкуствен интелект като нова заплаха на фронта в Украйна, почти никаква промяна на фрона, но с тенденция за малки руски успехи на много висока цена в техника и жива сила и като цяло много неясна фронтова линия заради зоната от поне 20 километра в ширина, която се покрива от FPV дронове и която се превръща в смъртоносна, като не може да се натрупат хора и техника за бързи действия и пробив – това са част от мислите на бившия главнокомандващ на украинската армия генерал Валерий Залужни, който е украински посланик във Великобритания. Анализът е цитиран в дневния обзор на ISW, като експертите на института признават, че Русия в някаква степен се адаптира, вече нанася и колкото може по-често въздушни удари по украински полигони и подобрява дроновете си в надпреварата със системите за електронно заглушаване. Вече има данни от украинска страна за руски дронове, които работят автономно – без комуникационни канали, по които да ги управляват оператори. Данните са на Серхий Бескрестнов, украински експерт по радиоелектронни комуникации, известен с позивната си „Флаш"