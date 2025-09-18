Тръмп наруши кралския етикет на два пъти при срещата с крал Чарлз III (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп бе заснет да нарушава сериозно кралския етикет в Уиндзор по време на посещението си във Великобритания. Там той е придружаван от съпругата си Мелания.

🤝 Trump breaks royal etiquette in Windsor by patting King Charles on the back



During his visit to Windsor, Donald Trump twice patted King Charles III on the back. The moments were caught on live broadcast by American TV networks.



In Britain, such gestures are considered a… https://t.co/Y37Wrirhpq pic.twitter.com/IAL6Y9wZPi — NEXTA (@nexta_tv) September 17, 2025

По време на посещението си в Уиндзор Доналд Тръмп два пъти потупа крал Чарлз III по гърба. Моментите бяха уловени в пряко предаване от американските телевизионни мрежи. Във Великобритания подобни жестове се считат за сериозно нарушение на протокола: не трябва да се докосва монархът, освен ако той първо не протегне ръка. Правилният поздрав се ограничава до лек поклон или кимване. Сега социалните мрежи гъмжат от спекулации за това как е реагирало кралското семейство.

Посещението на Тръмп и Мелания

Доналд и Мелания Тръмп бяха посрещнати от крал Чарлз и съпругата му Камила по време на втората държавна визита на американския президент на Острова. Церемониите включваха процесия с каляски и преглед на почетна гвардия от 1300 военни.

Домакините показаха на гостите си кралската колекция в замъка Уиндзор, а тази вечер Чарлз дава банкет и ще държи реч, написана по протокол от премиера. Това ще е и плавният преход между днешните пищни тържества и очакваните утре разговори с Киър Стармър за политика и многомилиардни търговски сделки.

