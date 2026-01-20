Тръмп се закани и на Великобритания - заради важен за САЩ остров (СНИМКИ)

След като заяви, че САЩ са единствените в света, които могат да наложат глобален мир "чрез сила", и след като за пореден път заплаши Гренландия и Канада, американският президент Доналд Тръмп се прицели и към още един важен партньор от НАТО - Великобритания. Повод стана остров Диего Гарсия - най-големия на архипелага Чагос в Индийския океан (южно от Индия), където се намира важна военна база на Обединеното кралство и Съединените щати. Двете страни ползват обекта съвместно от 70-те години на миналия век.

Чагоските острови са британска отвъдморска територия, въпреки че на 22 май 2025 г. беше подписан договор за прехвърляне на суверенитета от Великобритания на Мавриций - с клауза, че военната база на остров Диего Гарсия ще остане под британски контрол за най-малко 99 години. Споразумението може да бъде подновено за допълнителен период от 40 години и да бъде удължавано постоянно.

Още: Нови заплахи: Разярен от Тръмп, Иран насочи ракети към военна база на САЩ

Тръмп е "шокиран"

Нищо от това обаче не се харесва на Тръмп. "Шокиращо е, че нашият „брилянтен“ съюзник от НАТО, Обединеното кралство, в момента планира да отстъпи остров Диего Гарсия, където се намира важна военна база на САЩ, на Мавриций, и то БЕЗ НИКАКВА ПРИЧИНА. Няма съмнение, че Китай и Русия са забелязали този акт на тотална слабост. Това са международни сили, които признават само СИЛАТА, поради което Съединените американски щати, под моето ръководство, сега, само след една година, са уважавани, както никога досега", избухна американският президент в Truth Social.

"Преотстъпването на изключително важна територия от страна на Обединеното кралство е акт на ГОЛЯМА ГЛУПОСТ и е още една от многото причини, свързани с националната сигурност, поради които Гренландия трябва да бъде придобита", опита Тръмп да защити политиката си на натиск срещу най-големия остров на Земята, който е част от територията на Дания.

"Дания и нейните европейски съюзници трябва да НАПРАВЯТ ПРАВИЛНОТО", завърши публикацията си президентът на САЩ.

Още: Списъкът на Тръмп: Кои държави са поканени в Съвета за мир и къде е България? (ВИДЕО)

Тръмп пак заплаши Канада

Преди това той публикува две провокативни снимки, които показват колко много иска да придобие Гренландия. Първата показва самия Тръмп, държащ американското знаме, вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс и държавния секретар Марко Рубио в Гренландия. А на табела до тях е посочено: „Гренландия, територия на САЩ. Основана 2026 г.“, отзад има скалист и леден пейзаж.

Втората показва европейски лидери, седнали срещу Тръмп, пред табло с карта, на която САЩ, Канада, Гренландия и Венецуела са оцветени в цветовете на американското знаме. След операцията по залавяне на венецуелския президент Николас Мадуро и заплахите за превземане на Гренландия американският президент пак напомня, че искаше да прави северната си съседка Канада 51-ви щат на САЩ.

Тръмп разкри и чатове с френския си колега Еманюел Макрон и с генералния секретар на НАТО Марк Рюте по темата с Гренландия: САЩ ще налагат мир чрез война: Тръмп провокира за Гренландия със снимки, пусна и чат с Макрон.