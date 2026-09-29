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Братята Николови вече тренират заедно в Лубе, Алекс: "Това е моят дом"

29 септември 2026, 16:01 часа 739 прочитания 1 коментар
Снимка: БГНЕС
Братята Николови вече тренират заедно в Лубе, Алекс: "Това е моят дом"

Кучине Лубе (Чивитанова) постепенно събира пълния си състав след края на ангажиментите на националните отбори по волейбол, а сред най-интересните новини е събирането на братята Алекс и Симеон Николови в клубния тим. Двамата български национали вече тренират заедно в "Евросуоле Форум", а Алекс не скри емоцията си от възможността за първи път да бъде съотборник с по-малкия си брат. В същото време Лубе навлиза в решаващата фаза от подготовката си за новия сезон.

Алекс и Мони вече са рамо до рамо

Воденият от Джампаоло Медей състав вече работи с първата група завърнали се национали. Към Лубе се присъединиха Алекс и Симеон Николови, Джаксън Хау, Антонин Климеш, Миран Куюнджич и Максим Тонконог. Италианският клуб потвърди, че седмицата е важна за изграждането на игровите взаимодействия, тъй като основните национали постепенно се завръщат в тренировъчния процес.

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Симеон Николов

Алекс Николов, който идва след натоварено лято с българския национален отбор, описа първата тренировка с брат си като специален момент. "Да тренирам с Мони в "Евросуоле Форум" е невероятно преживяване. Чувствам се страхотно - това е моят дом, а сега и той е тук с мен. Сутрешното занимание беше много емоционално и усетих изключително позитивна атмосфера в залата", сподели Алекс.

Лубе и Гротадзолина отново се изправят един срещу друг

В сряда, 30 септември, Лубе ще проведе втори пореден съвместен тест с Юаса Батери Гротадзолина. Първият сблъсък се състоя на 26 септември в Чивитанова и завърши с победа на Гротадзолина с 3:0, като двата тима изиграха и четвърти допълнителен гейм. След това Лубе има насрочен мач с Чистерна на 4 октомври, а италианските национали Фабио Балазо и Матия Ботоло трябва да се присъединят към състава на 1 октомври.

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Национален отбор по волейбол Александър Николов Симеон Николов Лубе Чивитанова
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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