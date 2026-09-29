МВнР каза колко са заявленията за гласуване в чужбина

Над 35 000 български граждани са заявили желание да гласуват извън страната, съобщиха от Министерството на външните работи (МВнР). Крайният срок за подаване на електронни заявления изтича в 24:00 часа българско време днес Към 12:00 часа на 29 септември 2026 г. общо 35 131 български граждани са подали заявления за гласуване в избирателни секции извън страната. Данните са публикувани на официалната интернет страница на Централната избирателна комисия (ЦИК). До 24:00 часа българско време днес сънародниците ни зад граница могат да подадат електронно заявление за гласуване чрез онлайн платформата на ЦИК. Заявления са подадени за 72 държави, част от които не са включени в Решение № 93-ПВР от 3 септември 2026 г. Сред тях са Ангола – 1 заявление, Бразилия – 18, Виетнам – 2, Индонезия – 4, Казахстан – 2, Камбоджа – 1, Лаос – 1, Латвия – 11, Литва – 4, Мексико – 4, Намибия – 1, и Перу – 1. Още: Важен срок за гласуването на българите в чужбина. Къде са подадени най-много заявления

Към момента 68 български граждани са заявили желание да гласуват в Нова Зеландия, 60 – в Сингапур, и 53 – в Исландия. Необходимият брой заявления е събран за образуване на избирателни секции в Окланд, Сингапур и Рейкявик.

Къде са подадени най-много заявления

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Най-много заявления са подадени в Турция – 12 210, следвана от Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия – 5 203, Федерална република Германия – 3 519, САЩ – 2 507, Испания – 1 919, и Нидерландия – 1 036. Още: Докога ще се приемат заявления за гласуване в чужбина: ЦИК обяви сроковете С последните промени в Изборния кодекс е въведено изискване избирателите, които не са включени в списъците за гласуване извън страната, да попълнят и подпишат декларация – Приложение № 29-ПВР от изборните книжа – пред членовете на секционната избирателна комисия в изборния ден. Това може да доведе до образуване на опашки и забавяне на процеса на гласуване. Изискването не се отнася за българските граждани, които предварително са подали заявления и са включени в съответния избирателен списък. Още: Вотът зад граница: Масово гласуване без предварителна регистрация

В държавите извън Европейския съюз не се образуват т.нар. “автоматични секции“. Избирателни секции извън дипломатическите и консулските представителства се образуват с решение на ЦИК при наличие на не по-малко от 40 избиратели, подали заявление по чл. 16, ал. 1 от Изборния кодекс, и по преценка на ръководителите на съответните представителства. За да улеснят упражняването на правото си на глас и организацията на изборния процес, българските граждани зад граница могат да подадат електронно заявление до изтичането на крайния срок тази вечер. Още: На първо четене: Първообразът на машинното гласуване е възстановен