Убиха полски командир на взвод от Международния легион в Украйна

"Днес още един украински войник - полски гражданин - беше убит, а двама ранени преди няколко дни все още са в тежко състояние", написа Дворчик в Twitter на 24 март.

Lekko ranny wolontariusz dotarł do 🇵🇱. Wolontariusz ciężko ranny został przewieziony z Dniepru do Kijowa. Niestety to nie jest dobry czas. Dziś zginął kolejny żołnierz 🇺🇦-obywatel 🇵🇱, a dwóch kilka dni temu rannych wciąż jest w stanie poważnym. Wielkie dzięki @ZPHM_PL 🇵🇱🤝🇺🇦 pic.twitter.com/AEVDLwqiZH