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Убити и ранени, включително деца: "Подаръкът" за рождения ден на Путин от руската армия (ВИДЕО)

07 октомври 2026, 11:31 часа 311 прочитания 0 коментара
Снимка: Володимир Зеленський/Facebook
Убити и ранени, включително деца: "Подаръкът" за рождения ден на Путин от руската армия (ВИДЕО)

"Днес, като "подарък" за рождения ден на Путин, руската армия разруши жилищна сграда в Прилуки, Черниговска област. Това беше обикновена пететажна жилищна сграда. За съжаление, към момента са съобщени петима убити и 26 ранени, включително 5 деца. Възможно е все още да има хора под развалините. Екипите за първа помощ работят непрекъснато на мястото – правят всичко възможно, за да открият всеки човек". Това каза украинският президент Володимир Зеленски в личния си профил във Facebook, като илюстрира случилото се със снимки - Още: За рождения ден на Путин: Десетки руски ракети и стотици дронове по Киев и Днипро (ВИДЕО)

И още от Зеленски: Руски ракети са нанесли щети на 5 жилищни сгради в Днипро и на 4 високи сгради в Кременчук - руснаците твърдят, че в Кременчук са целели местната ВЕЦ. "За съжаление, двама души загинаха и 8 бяха ранени. Висока сграда в Запорожие беше повредена от дрон. В Киев руснаците убиха двама души. Още двама души бяха убити в Олександрия... Моите съболезнования на всички семейства и близки на загиналите. Като цяло, инфраструктурата в Киев и 12 области беше подложена на атака през тази нощ". Повече за мащаба на руската въздушна атака НАУЧЕТЕ ТУКНе точно съюзници: Най-големият проблем за Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

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Украинският президент добави и, че от своя страна Украйна е ударила 4 цели в Руската федерация - две петролни съоръжения и тренировъчен полигон в Пермската, Самарската и Астраханската области, но не се уточняват имената на точните обекти. Отделно е и подпаленият снощи танкер при Сочи.

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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