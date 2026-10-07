Убити и ранени, включително деца: "Подаръкът" за рождения ден на Путин от руската армия (ВИДЕО)

"Днес, като "подарък" за рождения ден на Путин, руската армия разруши жилищна сграда в Прилуки, Черниговска област. Това беше обикновена пететажна жилищна сграда. За съжаление, към момента са съобщени петима убити и 26 ранени, включително 5 деца. Възможно е все още да има хора под развалините. Екипите за първа помощ работят непрекъснато на мястото – правят всичко възможно, за да открият всеки човек". Това каза украинският президент Володимир Зеленски в личния си профил във Facebook, като илюстрира случилото се със снимки - Още: За рождения ден на Путин: Десетки руски ракети и стотици дронове по Киев и Днипро (ВИДЕО)

This is horrific! A Russian missile has completely destroyed a five-story apartment building in Pryluky People are screaming for help beneath the rubble. — NEXTA (@nexta_tv) October 7, 2026

И още от Зеленски: Руски ракети са нанесли щети на 5 жилищни сгради в Днипро и на 4 високи сгради в Кременчук - руснаците твърдят, че в Кременчук са целели местната ВЕЦ. "За съжаление, двама души загинаха и 8 бяха ранени. Висока сграда в Запорожие беше повредена от дрон. В Киев руснаците убиха двама души. Още двама души бяха убити в Олександрия... Моите съболезнования на всички семейства и близки на загиналите. Като цяло, инфраструктурата в Киев и 12 области беше подложена на атака през тази нощ". Повече за мащаба на руската въздушна атака НАУЧЕТЕ ТУК: Не точно съюзници: Най-големият проблем за Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

NEW: Russia launched a massive missile and drone attack across Ukraine overnight on Putin's 74th birthday, hitting Kyiv, Pryluky, Kremenchuk, and other cities. A five-story apartment block in Pryluky partially collapsed with people inside. At least seven killed so far across multiple cities, with rescuers still digging through rubble. Zelensky had warned the night before that intelligence pointed to a large incoming strike. — Clash Report (@clashreport) October 7, 2026

Украинският президент добави и, че от своя страна Украйна е ударила 4 цели в Руската федерация - две петролни съоръжения и тренировъчен полигон в Пермската, Самарската и Астраханската области, но не се уточняват имената на точните обекти. Отделно е и подпаленият снощи танкер при Сочи.