Иван Ангелов: Няма да се намаляват вноските във втория пенсионен стълб

Няма да се намаляват вноските във втория пенсионен стълб и не се предвижда част от тях да бъдат пренасочвани към Националния осигурителен институт (НОИ). Това заяви заместник-председателят на Народното събрание и икономист от „Прогресивна България“ Иван Ангелов в предаването „Лице в лице“ по bTV. Той категорично отрече появилата се информация, че правителството обмисля половината от бъдещите вноски за допълнително пенсионно осигуряване да бъдат насочени към държавното обществено осигуряване. „Няма такова нещо, което се лансира по медиите днес“, заяви Ангелов.

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По думите му бюджетът за 2027 г. все още не е внесен, а разпространените твърдения не отговарят на истината. На уточняващ въпрос дали парите, които гражданите внасят във втория пенсионен стълб, ще бъдат намалени наполовина, той отговори: „Не, няма да бъдат намалени парите във втория пенсионен стълб.“

Ангелов отхвърли и твърденията за евентуална национализация на пенсионни средства, включително на бъдещи вноски. Той призна, че са обсъждани различни варианти за оптимизиране на пенсионната система, но подчерта, че сред тях няма подобна мярка.

Какво ще бъде заложено в бюджета за 2027 г.?

Според Ангелов в проектобюджета за следващата година ще бъдат запазени социалните плащания и увеличението на пенсиите. Предвижда се и повишаване на възнагражденията, включително на учителските заплати. „Политиката на правителството се изразява чрез бюджета“, посочи той и увери, че управляващите ще изпълнят поетите социални ангажименти.

Ще поскъпнат ли токът и парното след увеличението на цената на газа?

Според Ангелов дори след увеличението цената на газа в България ще остане приблизително с 40% по-ниска от тази на европейския борсов хъб TTF. Той призна, че страната не може да бъде изолирана от международните енергийни пазари, но увери, че правителството подготвя мерки за ограничаване на последиците от поскъпването. „Няма да има увеличение нито на тока за потребителите през следващия сезон, нито на отоплението за потребителите“, заяви Ангелов.

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По думите му повишението ще бъде компенсирано чрез съответните правителствени механизми. На въпрос за домакинствата, които се отопляват с природен газ, и за възможното отражение върху цените на стоките и услугите, Ангелов посочи, че предстои да бъдат представени допълнителни мерки.

Какви компенсации ще получи бизнесът?

Заместник-председателят на парламента увери, че ще бъдат използвани компенсаторни механизми и за бизнеса, включително възможностите на Фонда за сигурност на електроенергийната система. Той обаче не посочи конкретни размери на компенсациите, нито дали те ще се изплащат ежемесечно.

Ангелов определи част от политическите реакции като „чист популизъм“ и призова да се изчакат окончателните решения. „По отношение на бизнеса ще бъдат приложени компенсаторни механизми, ще бъдат взети мерки, които да смегчат в много голяма степен увеличението на цените за бизнеса“, заяви той.

Инфлацията, дефицитът и държавният дълг

Ангелов коментира и тревожните данни за инфлацията и състоянието на публичните финанси. Той посочи, че очакваният бюджетен дефицит за 2026 г. е 5,7%, при предварителни оценки от 7,4%. За следващата година според него се планира дефицитът да бъде намален до около 3,5%.

Ангелов отправи критики към управлението на публичните финанси през предходните години. По думите му за последните три години са били изтеглени над 30 млрд. лева външен дълг, без това да доведе до съответно повишаване на производителността на труда. „Къде отидоха тези пари?“, попита той.

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Според него част от натрупаните финансови проблеми са резултат от разходи и задължения, които не са били отчетени своевременно. Ангелов заяви още, че присъединяването на България към еврозоната е било ненавременно и оспори очакванията, че то няма да доведе до поскъпване. Той твърди, че има ревизии на данните за бюджетния дефицит и че в предходни периоди не са били включени определени плащания, свързани с инфраструктурата и пътищата.

На въпрос на водещата къде са публикувани официалните европейски данни, на които се позовава, Ангелов насочи към информационната система на Европейската комисия, но не посочи конкретен документ.

Ще има ли диалог с опозицията за нов Висш съдебен съвет?

Заместник-председателят на парламента коментира възможността управляващите и опозицията да постигнат съгласие за избора на нов Висш съдебен съвет. По думите му „Прогресивна България“ е демонстрирала готовност за конструктивен диалог още от конституирането на 52-рото Народно събрание. Ангелов увери, че този подход ще бъде запазен въпреки напрежението по време на президентската кампания. Той посочи като пример и жеста на президента Илияна Йотова към опонента ѝ Андрей Гюров след изборите.