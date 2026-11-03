Заради липсата на топла вода и парно за столичани: КЗП завежда два колективни иска срещу "Топлофикация – София"

Председателят на Комисията за защита на потребителите Мая Манолова информира за намерението си да заведе два колективни иска срещу „Топлофикация – София“ ЕАД, като настоява и за извънредна заседание на съответната комисия към СОС във връзка с кризата, засегнала хиляди столичани, оставени без топла вода и парно. Манолова е обявила това свое намерение с писмо до кмета на София, Столичния общински съвет (СОС), Комисията по инженерна инфраструктура и енергийно планира към СОС и до Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

В писмото се посочва, че в КЗП са постъпили множество жалби от потребители на топлинна енергия от кварталите „Христо Ботев“, „Дружба“, „Слатина“, „Дианабад“, „Мусагеница“, „Младост“, „Дървеница“ и др., които се обслужват от ТЕЦ „София-изток“. В жалбите потребителите се оплакват от липса на топла вода за продължителен период от време, достигащ до повече от 60 дни, и от липса на парно от началната обявена дата на предоставянето на услугата - 29.10.2026 г.

Манолова подчертава, че съгласно чл. 44, ал. 1 от Общите условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от „Топлофикация София“ ЕАД на клиенти в град София, продавачът има право временно да спре топлоснабдяването без предварително уведомяване на клиента, но за не повече от 48 часа, но в описаните жалби става дума за много по-дълъг период от време, в който хората са оставени без достъп до топла вода, а вече и до отопление.

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„Оставянето на хиляди столичани без топла вода и парно особено през отоплителния сезон е крайно неприемливо както от законова, така и от морална гледна точка“, се посочва още в документа и се настоява за незабавни действия, които Столичната община, като собственик на „Топлофикация София“ ЕАД, да предприеме за разрешаване на кризата.

КЗП настоява за извънредно свикване на заседание на Комисията по инженерна инфраструктура и енергийно планиране към СОС, да бъде представен точен график за възстановяване на топлоподаването в засегнатите райони, „Топлофикация – София“ ЕАД да изпълни задължението си по чл. 39, ал. 9 от Общите условия да изплати неустойка на засегнатите потребители в размер на недоставената топлинна енергия, дължимо от 01.11.2026 г. за всеки следващ ден без топлоподаване. Неустойките следва да бъдат начислени във фактурите на засегнатите потребители за месец ноември, се посочва още в писмото.

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Манолова подчертава, че в случай че „Топлофикация София“ АЕД не изпълни задълженията си, КЗП ще заведе колективни искове за изплащане на дължимите неустойки, както и за обезщетяване на вредите, причинени на колективния интерес на потребителите. В заключение се посочва, че КЗП ще инициира и промени в Общите условия относно отговорността на дружеството при неизпълнение на неговите задължения, включително за предоставяне на топла вода.

„КЗП предупреждава, че Общите условия са неразделна част от лицензията за осъществяване на дейността на „Топлофикация – София“ ЕАД и системното неизпълнение на съществени клаузи от тях се счита за нарушение на лицензията, което води до съответните последствия за топлофикационното дружество, вкл. отнемане на лицензията“, се казва още в писмото, подписано от Мая Манолова.