Легендарен играч на Испания, познат в България като треньор, посочи огромна грешка на Моуриньо

Треньорът на Реал Мадрид Жозе Моуриньо беше подложен на остра критика от страна на бившия играч на Барселона Хосе Мария Бакеро. Повод за недоволството на испанеца бе поведението на Специалния по време на срещата с Расинг Сантандер в момент, в който съперников играч получи тежка контузия. Скандалът избухна, след като кадри показаха как португалецът протестира пред четвъртия съдия, докато Алваро Мантила лежи на терена с травма, която по-късно беше потвърдена като скъсано сухожилие - контузия, която го изважда от игра за остатъка от сезона.

Бакеро призова за промени заради държанието на Моуриньо

В коментари, публикувани от испанския вестник "Mundo Deportivo", Бакеро критикува начина, по който Моуриньо се е отнесъл към инцидента, и призова за преглед на видеозаписите. Бившият играч на Барселона, който през 2023 година бе треньор на Славия, заяви: "Видях какво се случи. Когато Мантила се контузи и си скъса кръстната връзка, погледнете кадри, на които Моуриньо протестира пред четвъртия съдия и казва: "Симулира, симулира!" Честно казано, трябва да бъдем ясни. Смятам, че всички засегнати страни, особено треньорите, трябва да проявяват максимална предпазливост."

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Бакеро не се ограничи само с поведението на Моуриньо. Той иска по-строги мерки по отношение на изявленията на играчите и треньорите след мачовете, като предупреди, че настоящата атмосфера може да доведе до сериозни последствия. Той каза: "Ако има нещо, което трябва да се направи сега, за да се промени тази ситуация в испанската лига, то е да се сформира комисия, специализирана в изявленията на играчите и треньорите след всеки мач, и да се предприемат необходимите мерки." Предупреждението му завърши с фразата: "Защото това няма да свърши добре."

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