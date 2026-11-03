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Александър Зверев с изповед за тежките контузии и най-голямото облекчение в кариерата си

03 ноември 2026, 18:37 часа 646 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Александър Зверев с изповед за тежките контузии и най-голямото облекчение в кариерата си

Александър Зверев, който си завоява позицията на номер 1 в световната ранглиста на АТП, сподели за усещането от спечелването на титлата. Германският тенисист разкри какво е необходимо, за да застанеш на върха. Въпреки успеха Зверев сподели, че не си позволява да празнува, а гледа към следващото предизвикателство.

Преодолените тежки контузии и разочарования направиха триумфа на Зверев специален

"В Париж, когато спечелих първата голяма титла, беше различно чувство, защото мислех, че никога няма да постигна това", каза 29-годишният Зверев преди старта на участието си на турнира "Мастърс" във френската столица.

"Изживях много разочарования, трудни моменти, загуби във финали, беше различно най-после да успея. Това беше най-голямото облекчение, което съм изпитал в кариерата си", призна той.

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Александър Зверев

"За да станеш номер 1, трябва да направиш най-добрия си възможен сезон през цялата година, това е напълно различно. След победа на турнир от Големия шлем можеш да празнуваш. Но после имаш чувството, че трябва да продължиш да работиш всеки ден", продължи той на пресконференцията си.

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"Във Виена аз си осигурих първо място в света, но трябваше да играя и следващия ден и деня след това. Тук също ще играя всеки втори ден и нямам време да празник. Мисля, че може да се празнува след Купа "Дейвис", каза роденият в Хамбург тенисист. Финалът на отборната надпревара е между 24 и 29 ноември в Болоня.

Зверев заяви, че е "нетърпелив" да срещне Карлос Алкарас и Яник Синер напълно възстановени, след като те имаха проблеми с контузии през годината.

"Много е специално за празнувам като номер 1 точно в Париж", каза Зверев, където скъса връзка на глезена на полуфинала на "Ролан Гарос" през 2022 година, а тази година вдигна и първата си титла.

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АТП класация Александър Зверев
Жанина Колева
Жанина Колева Редактор
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