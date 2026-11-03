Александър Зверев с изповед за тежките контузии и най-голямото облекчение в кариерата си

Александър Зверев, който си завоява позицията на номер 1 в световната ранглиста на АТП, сподели за усещането от спечелването на титлата. Германският тенисист разкри какво е необходимо, за да застанеш на върха. Въпреки успеха Зверев сподели, че не си позволява да празнува, а гледа към следващото предизвикателство.

Преодолените тежки контузии и разочарования направиха триумфа на Зверев специален

"В Париж, когато спечелих първата голяма титла, беше различно чувство, защото мислех, че никога няма да постигна това", каза 29-годишният Зверев преди старта на участието си на турнира "Мастърс" във френската столица.

"Изживях много разочарования, трудни моменти, загуби във финали, беше различно най-после да успея. Това беше най-голямото облекчение, което съм изпитал в кариерата си", призна той.

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"За да станеш номер 1, трябва да направиш най-добрия си възможен сезон през цялата година, това е напълно различно. След победа на турнир от Големия шлем можеш да празнуваш. Но после имаш чувството, че трябва да продължиш да работиш всеки ден", продължи той на пресконференцията си.

"Във Виена аз си осигурих първо място в света, но трябваше да играя и следващия ден и деня след това. Тук също ще играя всеки втори ден и нямам време да празник. Мисля, че може да се празнува след Купа "Дейвис", каза роденият в Хамбург тенисист. Финалът на отборната надпревара е между 24 и 29 ноември в Болоня.

Зверев заяви, че е "нетърпелив" да срещне Карлос Алкарас и Яник Синер напълно възстановени, след като те имаха проблеми с контузии през годината.

"Много е специално за празнувам като номер 1 точно в Париж", каза Зверев, където скъса връзка на глезена на полуфинала на "Ролан Гарос" през 2022 година, а тази година вдигна и първата си титла.

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