Пазарувай в Kaufland с Mastercard* и спечели пътуване за двама на полуфиналите на Шампионска лига

Всеки 50 евро, изразходвани с Mastercard, издадена от УниКредит Булбанк, дават шанс за награда

Трима късметлии, които пазаруват в Kaufland, ще имат възможност да спечелят незабравимо изживяване за двама на полуфиналите на UEFA Champions League. Кампанията стартира на 2 ноември и ще продължи до 13 декември 2026 г. Всяка от трите големи награди включва двоен билет за полуфинален мач от турнира, самолетни билети за двама, две нощувки в хотел, трансфери между летището и хотела и застраховка при пътуване.

За да се включат в играта, клиентите трябва да пазаруват в Kaufland със своя Mastercard, издадена от УниКредит Булбанк. Всеки изразходвани 50 евро с една карта в периода на кампанията дават право на едно участие в тегленето, независимо дали сумата е достигната с една или повече покупки. Така например покупки на обща стойност 100 евро дават две участия, а 150 евро - три. Необходимо е клиентите да се регистрират и чрез специалната онлайн форма на кампанията до 13 декември.

Освен трите големи награди участниците могат да спечелят и 150 рекламни артикула на UEFA Champions League - 50 тениски, 50 раници и 50 бутилки.

Пълните условия на играта вижте тук.

*Картата Mastercard трябва да бъде издадена от УниКредит Булбанк.