Бойкотират олимпийски спорт заради завръщането на Русия

Нациите заплашват да бойкотират Световното първенство по хокей на лед за мъже през 2027 година в Германия, след като Арбитражният съд за спорт (CAS) разреши на Русия да участва. Както е известно, Русия беше изключена от международните състезания от 2022 година насам вследствие на нахлуването в Украйна. През юли Международният олимпийски комитет отмени забраната срещу Руския олимпийски комитет, отваряйки пътя за постепенното завръщане на руските отбори в спортната общност. Въпреки това Международната федерация по хокей на лед (IIHF) вече беше решила да продължи да изключва руските отбори за този сезон, позовавайки се на съображения за сигурност.

Бунт в хокея заради Русия

След обжалване от страна на Русия обаче Спортният арбитражен съд (CAS) постанови в единодушното си решение, че посочените от световната федерация съображения за сигурност не са достатъчно доказани. Това решение предизвика моментална негативна реакция. Първо световните шампион от Финландия обявиха, че няма да играят срещу Русия на престоящия планетарен шампионат. Председателят на финландската федерация Хейки Хиетанен заяви, че в момента се събира подкрепа за "единен фронт", за да се покаже на Международната федерация по хокей на лед, че никой няма да играе срещу Русия при тези обстоятелства. От Норвегия и Швеция последваха примера на финландците, а след това и Дания, Латвия и Канада се присъединиха.

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"Нашата позиция остава непроменена: докато войната в Украйна продължава, Русия трябва да бъде изключена от всички международни първенства", заявиха от Норвежката федерация по хокей на лед. Междувременно в Германия се обсъжда дали да върнат правата си за домакинство: "Германското правителство ще обсъди незабавно с Германската федерация по хокей на лед възможните последствия от решението, включително за световното първенство по хокей на лед през 2027 година в Германия."

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