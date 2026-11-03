Асеновград празнува с НИКО - четвърт век семейна история и 3000 парчета торта, раздадени за два часа

Кметът д-р Христо Грудев лично поздрави Станислав Сивков, а юбилеят ще продължи през декември с „Алеята на НИКО“

В продължение на 25 години тортите на НИКО присъстват на рождените дни и семейните празници на своите клиенти. На 2 ноември семейство Сивкови размени ролите и покани Асеновград на своя рожден ден. В читалище „Родолюбие“ компанията отбеляза юбилея си с торта с дължина 25 метра, от която за два часа бяха раздадени 3000 парчета.

По един метър за всяка година от историята на НИКО и благодарност към града, в който всичко започва. Зад мащаба на празничния десерт стоеше личен жест към хората, които първи са се доверили на семейната компания и продължават да избират нейните сладкарници.

Сред гостите беше кметът на община Асеновград д-р Христо Грудев, който отправи поздравително слово и лично поздрави Станисл Сивков по повод годишнината. Празникът се проведе със съдействието на Община Асеновград.

Най-личният момент в обръщението на Станислав беше благодарността към баща му Николай, поставил началото на НИКО, и към хората, с които семейството продължава да развива бизнеса.

„Преди 25 години баща ми постави началото на НИКО тук, в Асеновград, с малък екип и много труд. Днес с брат ми продължаваме започнатото от него и за мен е голяма гордост да празнуваме заедно с хората, които първи ни се довериха“, каза Станислав Сивков.

Думите му към баща му и екипа бяха кратки и лични - „Татко, благодаря ти за примера. Благодаря и на целия ни екип, защото зад всичко, което правим, стоят вашите ръце и сърца.“

Към гостите той се обърна с посланието, около което беше създаден и самият празник: „А на вас благодаря, че вече 25 години ни каните на своите семейни празници. Днес е наш ред да ви почерпим и да споделим радостта си с вас.“

Станислав Сивков връчи първото парче от юбилейната торта и ваучер на стойност 250 евро на представител на най-възрастната жителка на град Асеновград, Атанаска Янева Начева, която през март тази година навърши 100 години. Жестът беше израз на уважение към възрастните хора и тяхното място в живота на града.

За настроението се погрижиха балет „Косара“ и Магьосникът Васил Василев с фокуси и магия с карти. Най-малките гости получиха и своя творческа задача: да нарисуват тортата, за която мечтаят. От детските рисунки ще бъдат избрани 25, които сладкарите на НИКО ще превърнат в истински бенто торти.

Празникът ще има продължение и през декември. Пред читалище „Родолюбие“ ще бъде създадена „Алеята на НИКО“ с 25 вечнозелени дръвчета в кашпи, предоставени от компанията. Всяко от тях ще отбелязва една година от семейната история, а украсата ще бъде поверена на деца от 25 детски градини и училища.

По покана на Община Асеновград и НИКО малките участници ще украсят дръвчетата преди началото на коледната програма и ще оставят своя почерк в празничния облик на града. За тях ще има джинджифилови бисквитки и лакомства, приготвени като благодарност за въображението и старанието им.