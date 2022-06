Учения на НАТО в Балтийско море, как отговори Русия

Американските кораби участват в започналите на 5 юни военно-морски учения BALTOPS-2022. В тях са включени 45 бойни кораби, 7 хил. военнослужещи и 75 самолети и вертолети от 14 страни-членки на НАТО, а така също и на Финландия и Швеция, които подадоха заявления за членство в Алианса.

Large-scale NATO exercises with participation of Sweden and Finland began in the Baltic Sea



The BALTOPS exercises will involve 45 ships, 75 aircraft and more than 7,000 sailors, pilots and marines from 16 countries. The exercises will last for almost 2 weeks.



📰Associated Press pic.twitter.com/fbuRAmTfKj