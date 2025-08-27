Войната в Украйна:

Перлата на Славия, минала през школата на Барселона, отново стяга куфарите от "Овча Купел"

27 август 2025, 11:19 часа 406 прочитания 0 коментара
Славия е на път да продаде още една от младите си перли в центъра на защитата. Става въпрос за младежкия национал Мартин Георгиев, за когото "Тема Спорт" съобщава, че е близо до изходящ трансфер. Според информацията за централния бранител е пристигнала конкретна оферта от чужбина, която се очаква ръководството на "белите" да приеме. Тимът вече се раздели с друг младежки национал в лицето на Велко Йеленкович.

Мартин Георгиев през изхода на Славия

Според информацията основният интерес към Георгиев идва от Франция. Преди време имаше слухове, че младежкият национал е попаднал и в полезрението на Славия Прага. Към момента обаче няма повече подробности около евентуалния трансфер на 19-годишния бранител, но е почти сигурно, че ще продължи кариерата си отвъд граница. Георгиев веднъж вече бе трансфериран в чужбина. Като юноша той подписа с академията на Барселона, но не успя да се задържи в Ла Масия и бързо се прибра обратно в "Овча купел".

Мартин Георгиев

Как Георгиев стигна до Барселона

Въпреки крехката си възраст, Георгиев натрупа сериозен опит в елита на България. Той дебютира за първия отбор на Славия през 2021 година срещу ЦСКА, когато бе само на 16 години. Няколко месеца по-късно се появиха новини, че Барселона проявява интерес към услугите му. Скоро президентът на клуба Венцеслав Стефанов обяви, че двете страни са съвсем близо до подписване на сделка за 2 години. В крайна сметка крайното споразумение беше за година под наем в юношеския състав с опция за закупуване.

Именно през 2022 година Георгиев попада под светлините на прожекторите, когато британското издание "The Guardian" го определя като един от най-добрите играчи, родени през 2005 година. Престоят в Каталуния не преминава по план и българинът се връща в Славия през 2023 година. Оттогава той е ключова фигура в защитата на "белите". На фона на слуховете, че ще напусне "Овча Купел", ръководството се е задействало и привлече защитник от сръбски гранд.

Дария Александрова
