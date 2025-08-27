След гонка: 18-годишен се блъсна в бетонна ограда

Шофьор на 18 години е самокатастрофирал в бетонна ограда в добричкото село Бранище, след като е бил преследван от полицейски екипи снощи вечерта, съобщават от Областната дирекция на МВР в Добрич, цитирани от БТА. Около 23:30 часа е било получено съобщение за бял автомобил, който се движил рисково в района на ж.к. „Добротица“ в град Добрич без регистрационни табели. Изпратените екипи на място установили, че автомобилът е бял „Мерцедес“, а водачът му отказал да изпълни полицейски разпореждания, не спрял и продължил движението си в посока добричкото село Бранище.

Автомобилът е последван от полицейски екипи, като водачът при навлизане в селото самокатастрофирал в бетонна ограда и направил опит да напусне местопроизшествието. Той бива застигнат от полицаите.

Полицията е установила, че шофьорът е 18-годишен младеж със стаж от 2 месеца като водач на моторно превозно средство и има множество нарушения на Закона за движението по пътищата.

Пробите за употреба на алкохол и наркотични вещества на шофьора са били отрицателни. Пътнотранспортното произшествие е обслужено по административен ред, посочват от МВР.

Мъж на 43 години бе задържан вчера вечерта в Добрич за това, че чупил с брадва стъклени витрини на офис на политическа партия в центъра на града, съобщиха от полицията.