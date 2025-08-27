Войната в Украйна:

След гонка: 18-годишен се блъсна в бетонна ограда

27 август 2025, 11:21 часа 406 прочитания 0 коментара
След гонка: 18-годишен се блъсна в бетонна ограда

Шофьор на 18 години е самокатастрофирал в бетонна ограда в добричкото село Бранище, след като е бил преследван от полицейски екипи снощи вечерта, съобщават от Областната дирекция на МВР в Добрич, цитирани от БТА. Около 23:30 часа е било получено съобщение за бял автомобил, който се движил рисково в района на ж.к. „Добротица“ в град Добрич без регистрационни табели. Изпратените екипи на място установили, че автомобилът е бял „Мерцедес“, а водачът му отказал да изпълни полицейски разпореждания, не спрял и продължил движението си в посока добричкото село Бранище.

Автомобилът е последван от полицейски екипи, като водачът при навлизане в селото самокатастрофирал в бетонна ограда и направил опит да напусне местопроизшествието. Той бива застигнат от полицаите.

Полицията е установила, че шофьорът е 18-годишен младеж със стаж от 2 месеца като водач на моторно превозно средство и има множество нарушения на Закона за движението по пътищата.

Пробите за употреба на алкохол и наркотични вещества на шофьора са били отрицателни. Пътнотранспортното произшествие е обслужено по административен ред, посочват от МВР.

Мъж на 43 години бе задържан вчера вечерта в Добрич за това, че чупил с брадва стъклени витрини на офис на политическа партия в центъра на града, съобщиха от полицията.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
катастрофа самокатастрофирал информация 2025
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес