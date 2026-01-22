Уиткоф: Преговорите между Русия и Украйна вече са сведени до един-единствен въпрос (ВИДЕО)

Преговорите за разрешаване на войната в Украйна, подпалена от руския диктатор Владимир Путин преди 4 години, се свеждат до "един-единствен въпрос", каза специалният пратеник на американския президент Доналд Тръмп - Стив Уиткоф. По време на Световния икономически форум в швейцарския град Давос той заяви: „Смятам, че сме свели проблема до един-единствен въпрос. Обсъдихме няколко варианта, което предполага, че той е разрешим. Ако и двете страни са искрено ангажирани с разрешаването на проблема, той ще бъде разрешен – това е моето мнение“.

Само че Уиткоф не конкретизира за какъв въпрос става дума. Досега сред най-спорните елементи от преговорите е контролът над Донбас - украинския регион, който включва Донецка и Луганска област. Руската армия не го владее напълно, но настоява да го получи, което е "червена линия" за украинския президент Володимир Зеленски. Той допуска изтегляне на украинските сили само ако руснаците се оттеглят на същото разстояние от определена линия.

Друг нерешен въпрос е за евентуалното международно признаване на окупираните до момента територии, включително Крим.

Мироопазващият контингент в Украйна също е проблем за Кремъл. Той трябва да гарантира, че Путин няма да нападне отново, но според Москва потенциалните миротворци от западни страни ще са "легитимна цел".

Безмитна търговска зона

Специалният пратеник на САЩ спомена и възможността за създаване на безмитна търговска зона в Украйна. Според Уиткоф това би имало „революционно въздействие върху икономиката на страната“.

Днес, 22 януари, Стив Уиткоф ще отлети за Москва, за да се срещне за пореден път с руския диктатор Владимир Путин. Той отбеляза, че след това ще пътува до Абу Даби, за да участва в преговорите между работните групи за разрешаване на войната между Русия и Украйна.

